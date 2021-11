Autofahrer flüchtet nach Kollision zu Fuß vor der Polizei

Oberhausen. Ein Mann baut mit einem gestohlenen Pkw einen Unfall, steigt aus, flüchtet zu Fuß. Die Polizei Oberhausen nimmt die Verfolgung auf – mit Erfolg.

Zu Fuß ist ein Autofahrer nach einer Kollision auf der Hallenbadkreuzung in Oberhausen-Sterkrade vor der Polizei geflüchtet. Diese Flucht währte nicht lang.

In der Nacht zu Mittwoch, 17. November, ist es gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dorstener Straße/Holtener Straße (Hallenbadkreuzung) gekommen. Eine Polizeistreife fuhr auf der Teutoburger Straße in Richtung Holtener Straße und beobachtete, wie ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen fuhr.

An der Hallenbadkreuzung fuhr der Fahrer – ein Ukrainer – dann auf ein vor ihm an der Ampel stehendes Fahrzeug auf. Der 43-Jährige stieg aus und rannte über die Holtener Straße in Richtung Sterkrader Tor. Dort kletterte er über einen Zaun und lief weiter in Richtung Sterkrader Innenstadt. In der Nähe wurde er dann von einer weiteren Polizeistreife gestellt.

Alkohol und Drogen

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille Alkohol. Ein Drogentest ergab zudem einen positiven Treffer auf Kokain. Der Fahrer konnte keine Fahrzeugpapiere vorweisen und gab nur an, dass er in der Ukraine wohne. Weitere Ermittlungen an der Adresse des Fahrzeughalters ergaben, dass das Fahrzeug zuvor an der Flensburger Straße gestohlen worden war; der Besitzer erstattete sofort Anzeige. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen; die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

