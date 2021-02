Autofahrer (39) taumelt in Oberhausen Polizisten entgegen

Oberhausen. Wer in der Einbahnstraße in falscher Richtung fährt, sollte sich über eine Kontrolle nicht wundern. Ein hochprozentiges Beispiel aus Oberhausen.

Ein Autofahrer ist in Oberhausen einer Streifenwagenbesatzung entgegengetaumelt. Zuvor hatte er ein schweres Verkehrsdelikt begangen.

Gegen vier Uhr am Dienstagmorgen, 23. Februar, stoppten Streifenwagenpolizisten den Mann in seinem Auto auf der Bismarckstraße; zuvor war er mit seinem Fahrzeug in falscher Richtung in einer Einbahnstraße unterwegs gewesen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer (39) stark angetrunken war. Außerdem verweigerte er das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Kräftige Alkoholfahne

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erstellten entsprechende Anzeigen. Als der Mann schließlich aus dem Pkw stieg, taumelte er laut Polizeibericht zum Streifenwagen. Eine kräftige Alkoholfahne sei den Polizisten entgegen geweht. Das Sprechen sei dem 39-Jährigen ebenfalls sehr schwer gefallen. Da er teilweise umzufallen drohte und hin und her schwankte, musste er festgehalten werden, berichtet die Polizei.

Aggressives Verhalten

Aufgrund des Zustandes konnte auch ein Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Während der Maßnahmen war der Mann aggressiv und weigerte sich weiterhin, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch nicht fest.

