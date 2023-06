Straßenverkehr Autofahren im Sommer: Was ist verboten und was nicht?

Oberhausen. Beim Fahren ein Eis essen? Klingt verlockend und ist auch nicht verboten. Warum man dennoch darauf verzichten sollte – sechs Tipps vom Tüv.

Die Sonne scheint, man steigt ins aufgeheizte Auto und merkt, man hat noch Flip Flops an. Darf man mit dem lockeren Schuhwerk losfahren? Der Tüv Nord hat sechs Ratschläge für die heißen Tage auf den Prüfstand gestellt: Was ist beim Autofahren im Sommer erlaubt und was nicht?

1. Mit Flipflops fahren

„Zwar gibt es keine genauen Vorschriften, sinnvoll und sicher ist die luftige Schuhwahl jedoch nicht“, sagt Torsten Bartz, Leiter der Tüv-Nord-Station Oberhausen 1. Die Zehentrenner können sich in den Pedalen verfangen und rutschen leichter von der Bremse. Kommt es zum Unfall, kann die Versicherung das als grobe Fahrlässigkeit bewerten und die Zahlung verweigern. Übrigens: Für alle beruflichen Fahrten ist geschlossenes Schuhwerk Pflicht.

2. Beim Fahren ein Eis essen

Eine leckere Abkühlung am Steuer – erlaubt oder nicht? „Der Verzehr von Speisen oder nicht-alkoholischen Getränken am Steuer ist nicht verboten. Dennoch sind Fahrerinnen und Fahrer laut Straßenverkehrsordnung stets zur Vorsicht und Rücksichtnahme aufgefordert“, weiß Bartz. Ein schmelzendes Eis könne die Person am Lenkrad ablenken. Komme es zu einem Unfall, sei nicht ausgeschlossen, dass ihr eine Teilschuld zugesprochen wird.

3. Motor kann überhitzen

Im Sommer steigt die Gefahr, dass der Motor überhitzt. Etwa, wenn es zu wenig Kühlflüssigkeit gibt, bei fehlendem Fahrtwind im Stau oder stockenden Verkehr oder bei hoher Belastung durch Urlaubsgepäck. Nähert sich die Kühlwassertemperaturanzeige dem roten Bereich, muss gehandelt werden. Bartz rät, das Fahrzeug am Straßenrand abzustellen und eine Viertelstunde zu warten. „Man sollte niemals kaltes Kühlmittel in einen heißen Motor füllen. Das kann zu Rissen im Motorblock führen.“

4. Mit Winterreifen fahren

In Italien sind Winterreifen im Sommer verboten, in Deutschland nicht – sofern die Mindestprofiltiefe stimmt. Allerdings haften Winterreifen bei Hitze manchmal nicht so gut am Boden, sodass sich der Bremsweg verlängern kann. „Ein höherer Rollwiderstand sorgt zudem für steigenden Spritverbrauch sowie einen schnelleren Verschleiß“, erklärt der Tüv-Fachmann.

E-Autos sollten im Sommer besser schattig stehen. Bei höheren Temperaturen entstehen zwar keine Schäden, aber die Leistung wird beeinträchtigt. (Symbolbild) Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

5. E-Autos im Schatten parken

Die ideale Außentemperatur für Elektroautos liegt zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Zwar entstehen bei höheren Temperaturen keine Schäden, aber die Leistung wird beeinträchtigt. Also: im Schatten oder der Garage parken. Langsames Aufladen (nie ganz auf 100 Prozent und nie ganz leerfahren), häufige Ladestopps und ein sparsamer Fahrstil schonen außerdem den Akku.

6. Auto nicht volltanken

Benzin und Diesel werden an den Tankstellen bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad Celsius gelagert. Im aufgewärmten Tank dehnt sich der Treibstoff aus. „Um Schäden durch austretenden Kraftstoff für die Umwelt sowie Lack- und Unterbodenschäden zu vermeiden, sollte man nicht vollständig auffüllen, wenn das Fahrzeug anschließend geparkt wird“, sagt Torsten Bartz.

