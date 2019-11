Oberhausen. Diebe haben in Oberhausen Autos gleicher Marke und Bauweise gestohlen. Getroffen hat es die Besitzer zweier Mazda CX 5. Die Polizei sucht Zeugen.

Autodiebe haben in Oberhausen eine bestimmte Marke im Visier

Zwei Autos gleichen Typs haben Diebe in Oberhausen in einer Nacht gestohlen. Getroffen hat es die Besitzer zweier Mazda CX 5.

Ein roter Wagen verschwand in der Nacht vom 18. auf den 19. November, zwischen 18 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag, aus einer Einfahrt an der Poststraße in Sterkrade. Ein weißer Mazda CX 5 wurde vermutlich zwischen 20 Uhr am 18. und 10 Uhr am 19. November von einem Parkplatz an der Kirchhellener Straße in Alsfeld gestohlen. Die Autos hatten einen Wert von 25.000 beziehungsweise 43.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.