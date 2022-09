Gleich zwei Unfälle mit insgesamt neun Autos geschahen am Donnerstagmorgen im Bereich des Autobahnkreuzes Oberhausen.

Verkehrsunfall Autobahnkreuz Oberhausen: Unfälle mit neun Autos am Morgen

Oberhausen. Die Oberhausener Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen mitten im Berufsverkehr zu zwei Unfällen ausgerückt. Sie hängen miteinander zusammen.

Schon wieder ein Verkehrsunfall auf den Autobahnen rund um Oberhausen. Am Donnerstagmorgen (29. September), mitten im Berufsverkehr um 7.30 Uhr, sind gleich sechs Pkw im Bereich des Autobahnkreuzes A2/A3/A516 zusammengestoßen. Dabei wurde nach Mitteilung der Oberhausener Feuerwehr eine Person leicht verletzt. Diese wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert.

Durch diesen großen Unfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln stauten sich die Fahrzeuge. Wie gefährlich dies für alle weiteren Verkehrsteilnehmer ist, zeigte sich auch bei diesem Geschehen: Am Stauende fuhren drei Autos ineinander. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Autofahrer verletzt – zum Glück nur leicht. Die beiden wurden ebenfalls mit Hilfe der Rettungswagen vorsorglich in Kliniken gebracht.

Die Feuerwehr lobt auch die Autofahrer, die im Stau gestanden haben: Sie hätten vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet, so dass die Ärzte und Sanitäter schnell zu den Unfallstellen vorfahren konnten.

