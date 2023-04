Autobahnkreuz Oberhausen: Standstreifen nutzen statt Ausbau?

Oberhausen. Seit Jahren wird über den geplanten Ausbau des Oberhausener Autobahnkreuzes diskutiert. Nun meldet sich die Familienpartei zu Wort.

Eine für Oberhausen recht unbekannte politische Stimme meldet sich zum geplanten Ausbau des Autobahnkreuzes der A3 zu Wort. „Die Familienpartei möchte in Oberhausen kommunalpolitisch Fuß fassen“, schreibt Klaus Kreisköther in einer schriftlichen Nachricht an die Redaktion. Geplant ist ein eigener Oberhausener Ortsverband. Mit dem Autobahnausbau wolle er dabei ein „kommunal kontrovers diskutiertes Thema“ besonders in den Fokus nehmen.

Sein Vorschlag: temporäre Freigabe der Standstreifen statt kostenintensiven Ausbau. Beispiele für ein solches Vorgehen sieht er unter anderem im Bereich der A57 Kreuz Köln-Nord in Fahrtrichtung Köln. Tatsächlich sieht der Bundesverkehrswegeplan 2030 die temporäre Freigabe bei hohem Verkehrsaufkommen an dieser Stelle vor. Andere Bereiche sind sogar dauerhaft freigegeben.

Familienpartei Oberhausen: Mitstreiter gesucht

Dies wünscht sich Kreisköther auch für Oberhausen. „So wäre in den Spitzenbelastungszeiten ein verbesserter Verkehrsfluss möglich, gleichzeitig würden Steuergelder in Höhe von minimum 275 Millionen Euro eingespart und die Natur geschützt, inklusive des Sterkrader Waldes.“ Denn der sei als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung wichtig und als Landschaftsschutzgebiet Oberhausen ausgewiesen – „und eben auch für die Familien, die im Fokus der Parteiarbeit stehen“.

Für die Gründung des Ortsverbandes sucht Klaus Kreisköther noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Kontakt: kontakt@waehlefamilie-nrw.de.

