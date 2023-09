Autobahn-Wegweiser: FDP stellt sich gegen FDP-Forderung

Oberhausen. Die Duisburger FDP will erreichen, dass auf Autobahn-Schildern Duisburg statt Oberhausen steht. Das sorgt für Kritik - von der FDP Oberhausen.

Es war klar, dass die Forderung der Duisburger FDP in Oberhausen nicht für Applaus sorgen würde. Der Kreisverband möchte, dass Autobahn-Schilder geändert werden: Statt „Oberhausen“ soll künftig „Duisburg“ auf den blauen Wegweisern stehen. Als Grund nannten die Duisburger Liberalen die Größe und die Bedeutung der Stadt Duisburg für die Region.

Der Vorschlag kommt in Oberhausen nicht gut an. In den sozialen Netzwerken gab es Spott für die Forderung. Die Politik solle sich um wichtigere Dinge kümmern, hieß es etwa in einem Kommentar. Kritik kommt auch aus der Politik – und zwar von der FDP aus Oberhausen.

FDP Oberhausen: „Forderung nicht nachvollziehbar“

Marc Hoff ist Vorsitzender der FDP im Rat der Stadt Oberhausen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Am Donnerstagmorgen meldeten sich die FDP Oberhausen und die FDP im Rat der Stadt mit einem „kurzen Statement“ zu Wort. „Trotz des Verständnisses für einen gesunden Lokalpatriotismus können die Liberalen Oberhausen die Forderung der FDP Duisburg nach einer Umbenennung der Autobahnschilder von ,Oberhausen’ in ,Duisburg’ nicht nachvollziehen“, heißt es in der Mitteilung. Eine solche Forderung passe nicht zum modernen Verständnis der Metropole Ruhr. Und dann wird Marc Hoff von der FDP deutlich: „Wir beschäftigen uns lieber weiter mit den drängenden Problemen unserer Stadt, als wertvolle Ressourcen in Kirchturmdenken zu investieren.“

Andere politische Stimmen aus Oberhausen zur Forderung der Duisburger FDP gibt es momentan nicht. Der Weg für eine solche Änderung wäre ohnehin kompliziert und lang. Die maßgeblichen „Richtlinien für die wegweisende Beschilderung von Autobahnen“ wurden letztmalig vor über zwanzig Jahren geändert.

