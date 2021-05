Autobahn A40 ab 12. Mai bis Mülheim-Styrum voll gesperrt

Oberhausen/Mülheim. Die Bahn führt Arbeiten an den Eisenbahnbrücken bei Mülheim-Styrum durch. Die A40 bleibt dafür bis zum Kreuz Kaiserberg zwei Tage lang gesperrt.

Die Autobahn A40 wird von Mittwochabend (12. Mai) um 20 Uhr bis Freitagabend (14. Mai) um 22 Uhr in beiden Richtungen zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Mülheim-Styrum voll gesperrt. Umleitungen sind mit dem roten Punkt beschildert.

Die Sperrung der A40 ist nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes notwendig, damit die Deutsche Bahn Brückenarbeiten an den Eisenbahnbrücken bei Mülheim-Styrum durchführen kann. Diese Brücken, die die A40 queren, sind bei einem Tanklaster-Unfall im vergangenen Jahr so stark beschädigt worden, dass sie im Laufe dieses Jahres durch Hilfsbrücken ersetzt werden.

Die Autobahn GmbH des Bundes kümmert sich auch um die Autobahnen in der Region

Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Mit künftig bis zu 15.000 Mitarbeitern in zehn regionalen Niederlassungen, 41 Außenstellen und 189 Autobahnmeistereien unterhält sie 13.000 Kilometer Autobahn.

Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin ist eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland. Die Niederlassung Rheinland mit Hauptsitz in Krefeld betreibt mit künftig etwa 1400 Mitarbeitern rund 1200 Kilometer Autobahn entlang der Rheinschiene und im westlichen Ruhrgebiet. Zur Niederlassung gehören die Außenstellen in Köln, Essen und Euskirchen. Vor Ort sorgen 15 Autobahnmeistereien für einen fließenden Verkehr.

