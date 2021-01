Autobahn A 3 ist bei Oberhausen nach Unfall gesperrt

Auf der A 3 bei Oberhausen-Lirich hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben. Die Autobahn musste in Richtung Arnheim gesperrt werden.

Die A 3 ist derzeit zwischen Oberhausen-Lirich und dem Kreuz Oberhausen-West in Richtung Arnheim gesperrt. Dort hat es einen Unfall gegeben.

An der A 3 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn musste nach einem Unfall zwischen der Anschlussstelle Lirich und dem Kreuz Oberhausen-West in Richtung Arnheim gesperrt werden. Weitere Details zur Zahl und Art der beteiligten Fahrzeuge oder möglicher Verletzter konnte die Autobahnpolizei noch nicht nennen. Der Einsatz dauert an. Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr.

Laut WDR soll die Sperrung noch bis 16.30 Uhr andauern. Die Umleitungsstrecken seien bereits überlastet. Der Verkehr auf der A 3 staute sich bis zum Kreuz Kaiserberg mehrere Kilometer zurück.

Wir aktualisieren diesen Bericht.