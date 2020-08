Auto und Kettcar kollidieren – Junge (11) leicht verletzt

Oberhausen. Ein Elfjähriger, der mit seinem Kettcar unterwegs war, wurde bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen-Holten leicht verletzt.

Ein Unfall mit einem Kettcar – diese ungewöhnliche Meldung hat die Polizei Oberhausen parat.

Bereits am Freitag, 21. August, kam es gegen 15 Uhr an der Kreuzung Burgstraße/Siegesstraße in Holten zu dieser Kollision. Ein Kettcar wurde von einem Auto touchiert und dabei ein Junge (11) leicht verletzt.

Eine Autofahrerin (29) fuhr auf der Bahnstraße in Richtung Burgstraße. An der Ampel der Einmündung zur Siegesstraße fuhr die Frau laut Polizeibericht bei Grün an. Auf der Höhe der Fußgängerampel kam es dann zur Kollision mit dem Kettcar des Elfjährigen. Der Junge gab an, sein Kettcar sei nach vorne auf die Fahrbahn gerollt und dabei mit dem Auto kollidiert. Der Elfjährige verletzte sich leicht, auf den Einsatz eines Rettungswagens wurde verzichtet.