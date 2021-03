Auto touchiert Passanten (81) auf der Buschhausener Straße

Oberhausen. Ein Senior (81) will bei Grün die Fahrbahn überqueren und wird auf der Buschhausener Straße von einem Auto touchiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Rentner ist auf der Kreuzung von Buschhausener Straße und Hansastraße von einem Auto touchiert worden, als er ordnungsgemäß die Fahrbahn überqueren wollte. Die Polizei Oberhausen sucht jetzt Zeugen.

An der Kreuzung Buschhausener-/Hansastraße überquerte der 81-Jährige am Samstagnachmittag, 20. März, gegen 14.30 Uhr bei Grünlicht an der Fußgängerampel die Fahrbahn, um zur dort gegenüberliegenden Tankstelle zu gelangen.

81-Jähriger stürzt auf die Straße

Der Fahrer eines grauen Pkw beachtete den Senior nicht und fuhr dicht an ihm vorbei weiter in Richtung Duisburger Straße. Der Rentner sei von dem flüchtenden Autofahrer touchiert worden, berichtet die Polizei. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn, wo er zunächst leicht verletzt liegen blieb. Mehrere Jugendliche eilten dem Senior zur Hilfe und kümmerten sich um ihn.

Nach dem Vorfall erstattete der 81-Jährige auf der Polizeiwache eine Anzeige. Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen jetzt Unfallzeugen und fragen, wer den Vorfall gesehen hat und Hinweise zur Identität des Unfallflüchtigen oder seinen Aufenthaltsort geben kann. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.