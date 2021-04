Auto prallt im Parkhaus des Bero-Zentrums gegen Pfeiler

Oberhausen. Eine junge Autofahrerin ist nachts offenbar mit zu hohem Tempo in einem Parkhaus des Bero-Zentrums in Oberhausen unterwegs – es kommt zum Unfall.

Ein Auto ist in der Nacht zu Sonntag gegen zwei Uhr in einem Parkhaus des Bero-Zentrums in Oberhausen gegen einen Pfeiler geprallt.

Die Autofahrerin (18) ist dabei laut Polizei leicht verletzt worden. Sie sei mit dem Wagen offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve gegen einen der Pfeiler auf der rechten Seite geprallt, berichtet die Polizei. Die Frau habe keine weitere Angaben dazu gemacht.

Auto wurde abgeschleppt

Vermutlich sei der Wagen wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrlinie abgekommen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Parkhaus abgeschleppt werden.