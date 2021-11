Auto-Poser feiern Halloween: Polizei räumt das Bero-Parkhaus

Oberhausen. Zeugen alarmieren am Halloween-Abend die Polizei: lautstarkes Treffen der Autoposer-Szene am Bero-Zentrum in Lirich. Die Polizei greift ein.

Turbulenter Halloween-Abend für die Polizei Oberhausen – die Beamten mussten das Parkhaus des Bero-Zentrums in Lirich räumen.

Am Sonntagabend, 31. Oktober, gegen 21.30 Uhr hat der Verkehrsdienst der Oberhausener Polizei das Bero-Parkhaus geräumt. Mehrere hundert Fahrzeuge und Personen aus der Poser-Szene sind des Platzes verwiesen worden, wie die Polizei berichtet.

Zeugen hatten die Leitstelle der Polizei zuvor darüber informiert, dass sich im Parkhaus des Bero-Zentrums verdächtige Fahrzeuge befänden und diese insgesamt einen hohen Lärm verursachen würden. Eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes stellte fest, dass es sich um über 200 Fahrzeuge sowie mehrere hundert Personen aus der so genannten Poser-Szene handelte.

Im unteren Parkdeck versammelt

Da die Zufahrten zum Parkhaus frei zugänglich waren, hatten diese sich dort im Bereich des unteren Parkdecks versammelt. Da der Eigentümer solche Treffen nicht autorisiert und um weitere Ruhestörungen zu vermeiden, wurden die Auto-Poser mit Lautsprecher-Durchsagen aufgefordert, das Parkhaus und den Parkplatz zu räumen. Drei weitere Fahrzeuge des polizeilichen Verkehrsdienstes kamen unterdessen zur Unterstützung hinzu.

Weitere bekannte Treffpunkte kontrolliert

Alle vor Ort anwesenden Menschen kamen schließlich der Aufforderung der Polizei nach. Im weiteren Verlauf des Abends kontrollierten die Streifen auch die weiteren bekannten Treffpunkte in Oberhausen, wie etwa den Parkbereich in Vonderort (Revierpark) sowie den Brammenring in der Neuen Mitte. Es sind dort allerdings keine weiteren Autoposer-Treffen festgestellt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen