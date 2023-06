Auto brennt: Feuer breitet sich durch Kanalisation aus

Auf der A3 bei Oberhausen brannte am Mittwoch ein Auto.

Oberhausen. Bei Oberhausen brennt ein Wagen auf der Autobahn. Das Feuer breitet sich über die Kanalisation bis zu einem Duisburger Schrebergarten aus.

Mit einem wohl nicht alltäglichen Brand hatte es die Feuerwehr Oberhausen am Mittwoch, 14. Juni 2023, zu tun: Gegen Nachmittag eilten die Einsatzkräfte zu einem brennenden Auto auf der A 3, Fahrtrichtung Köln. Das Fahrzeug stand auf dem Seitenstreifen lichterloh in Flammen. Das Feuer war bereits auf angrenzende Pflanzen übergesprungen und hatte sich zudem über die Kanalisation verbreitet: bis zu einer Kleingarten-Anlage auf Duisburger Stadtgebiet.

Die Insassen des in Brand geratenen Autos konnten das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen, berichtet die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Durch Feuer und Löscheinsatz bildete sich ein langer Stau von zunächst drei Kilometern Länge. Durch den einsetzenden Feierabendverkehr wurde dieser schnell länger. Zwei Fahrspuren mussten gesperrt werden.

Zu allem Überfluss kam es noch während des Einsatzes auf der Autobahn zu weiteren Bränden in Oberhausen: Der Löschzug der Feuerwache 1 eilte zur Löschung eines Brandes in einem Lichtschacht. Zeitgleich wurde die Feuerwehr Bottrop zur Unterstützung bei einem Grasnarbenbrand an der Bottroper Straße alarmiert. Auslöser für dieses Feuer sind die derzeit hohen Temperaturen und die damit verbundene Trockenheit. Im weiteren Tagesverlauf kam es zu weiteren solcher Grasnarbenbränden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen