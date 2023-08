Starke Frauen Ausstellung in Oberhausen zeigt Frauen, die gelassen altern

Oberhausen. Fotografin hat Frauen abgelichtet, die älter als 50 sind – und ihr Altern als Privileg empfinden. Weitere Veranstaltungen über „Starke Frauen“.

Frauen, die gelassen und glücklich altern, die ihr Altern sogar als Privileg wahrnehmen, hat die Fotografin Sibylle Stengel-Klemmer mit ihrer Kamera in Szene gesetzt. Ihre Fotos zeigen vielseitige Momentaufnahmen, in der die Vorteile des gelebten Lebens herausgestellt werden. Zu sehen sind sie ab Mittwoch, 23. August, in der Ausstellung „Frauen 50+“ im Oberhausener Bert-Brecht-Haus (dritte Etage).

Die Ausstellung bildet den Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Starke Frauen“, die Volkshochschule (VHS), Stadtbibliothek und Gleichstellungsstelle der Stadt Oberhausen gemeinsam auflegen. Weitere Programmpunkte sind zum Beispiel Veranstaltungen zu Frauen, die in der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt haben, aber oftmals kaum bekannt sind. Es gibt Lesungen, Filme, Informationen zu Gleichberechtigung, Rente und mehr. Teil der Reihe sind auch das Oberhausener Mädchenfestival am 15. September 2023, die Tanzdemonstration „One Billion Rising“ am 14. Februar 2024 und die Aktionstage „Orange Days“ ab 25. November 2023.

Mit „Frauen 50+“ wird die Veranstaltungsreihe am 23. August 2023 um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet (Bert-Brecht-Haus, Raum 330a). Die ausgestellten Porträts erzählt offen und sehr direkt ihre ganz eigene Geschichte. „Man sieht nicht nur ein Foto, sondern begegnet einem Menschen und geht selbst einen Dialog mit dieser Person ein“, steht im Programmheft der VHS Oberhausen. Die Ausstellung ist bis 13. Oktober 2023 zu sehen.

