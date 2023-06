Ausflugstipp Oberhausen: Fahrrad-Tour mit Schlemmer-Pausen

Oberhausen. Bei einer Genuss-Tour in Oberhausen können Fahrrad-Fahrer die Stadt erradeln und dabei Spezialitäten kosten. Der Vorverkauf läuft.

Wer radelt, muss sich regelmäßig stärken. Das gilt für Profi-Sportler, die den Alpe d’Huez hochhecheln. Das gilt aber auch für alle, die lieber hobbymäßig in die Pedale treten. Der ganz große Vorteil: Wer es nicht darauf anlegt, als Erster das Ziel zu erreichen, muss nicht während der Fahrt hastig kalorienreiche Gels aus einem Plastikbeutelchen drücken, sondern kann in Ruhe genießen. Bei einem Eis, einer Currywurst oder syrischen Süßigkeiten. Möglich am Samstag, 29. Juli, bei einer Genuss-Tour durch Oberhausen.

Veranstalter Heinz Wagner hat mit der Oberhausener Tourismusförderung wieder eine Radtour im Rahmen seiner Reihe „Handgemacht in 0208“ auf die Beine gestellt. Das Prinzip: Jeder sucht sich seine Route anhand eines „Roadbooks“, in dem alle Adressen stehen, selbst aus – und steuert Imbisse, den Forellenhof, Bäckereien oder Hofläden je nach persönlichem Geschmack an. Knapp 20 Stationen stehen dabei zur Auswahl. An jeder Station gibt es eine Kleinigkeit zu probieren und gratis Wasser. Wer mag, kann in den Shops auch noch einkaufen.

Genuss-Tour in Oberhausen: Karten kosten im Vorverkauf 32 Euro

Im Vorverkauf kosten die Karten 32 Euro, wenn man sich bis zum 21. Juli ein Ticket sichert. Danach steigt der Preis auf 37 Euro. Tickets sind erhältlich bei den Tourist Informationen am Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 2, und im Centro an der Coca-Cola-Oase.

Wie viele Stationen am 29. Juli abgeklappert werden, bestimmen die Teilnehmer selbst. Von 11 bis 18 Uhr sind sie an diesen Orten herzlich willkommen:

Forellenhof Kiefer: Erzbergerstraße 136, zur Stärkung gibt es ein leckeres Forellenbrötchen

Erzbergerstraße 136, zur Stärkung gibt es ein leckeres Forellenbrötchen Schlemmer-Hütte: Emmericher Straße 14a, hier wird die Ruhrgebiets-Currywurst frisch gegrillt

Emmericher Straße 14a, hier wird die Ruhrgebiets-Currywurst frisch gegrillt Pottshaker Kiosk: Oranienstraße 127, ob mit oder ohne Alkohol: hier gibt’s Cocktails

Oranienstraße 127, ob mit oder ohne Alkohol: hier gibt’s Cocktails Klaphecks Hof: Bauernlädchen an der Kurfürstenstraße 70

Bauernlädchen an der Kurfürstenstraße 70 Bauer Köster: Hofladen an der Gabelstraße 71, die Genuss-Radler bekommen ein Sechserpack von Kösters Wiesen-Eiern

Hofladen an der Gabelstraße 71, die Genuss-Radler bekommen ein Sechserpack von Kösters Wiesen-Eiern Küper Feinkost Shop: Brandenburger Straße 2

Brandenburger Straße 2 Pommesbauer: Postweg 23, eine Portion Fritten für jeden Teilnehmer ist bereits vorbestellt

Postweg 23, eine Portion Fritten für jeden Teilnehmer ist bereits vorbestellt Thai-Food-Imbiss „A-Roy-Di“: Friesenstraße 90, die Inhaber versprechen „eine leckere Spezialität“

Friesenstraße 90, die Inhaber versprechen „eine leckere Spezialität“ Weine und Mehr: Klosterhardter Straße 8

Klosterhardter Straße 8 RWO Stadionwirt: Niederrheinstadion an der Lindnerstraße 78, hier wartet ein lecker Bierchen

Niederrheinstadion an der Lindnerstraße 78, hier wartet ein lecker Bierchen Zuckersüß und lecker Brot: Arminstraße 4

Arminstraße 4 Gückauf - Koppi, Essener Straße 281, hier können Teilnehmer bei einem Glas Sekt im Atelier stöbern

Essener Straße 281, hier können Teilnehmer bei einem Glas Sekt im Atelier stöbern La Maddalena: Marktstraße 40, in diesem sardischen Restaurant gibt es „eine kleine Leckerei mit Prosecco“

Marktstraße 40, in diesem sardischen Restaurant gibt es „eine kleine Leckerei mit Prosecco“ Paradies Sweet syrische Confiserie: Marktstraße 133, hier darf nach Herzenslust probiert werden

Marktstraße 133, hier darf nach Herzenslust probiert werden Oli’s Bude: Grillostraße 40, hier gibt’s es Espresso oder Kaffee – Koffeinschub und weiter geht’s

Grillostraße 40, hier gibt’s es Espresso oder Kaffee – Koffeinschub und weiter geht’s Café Kult: Lothringer Straße 75, nach dem Kaffee an Oli’s Büdchen gibt es hier den passenden Kuchen

Lothringer Straße 75, nach dem Kaffee an Oli’s Büdchen gibt es hier den passenden Kuchen Eissalon Bellizzi: Wilmsstraße 57, hier wartet eine Probier-Kugel nach Wahl

Wilmsstraße 57, hier wartet eine Probier-Kugel nach Wahl Dieckerhof: Dieckerhofstraße 1, für die Genuss-Radler gibt es die „Kult-Frikadelle“ frisch aus der Pfanne im Brötchen

Dieckerhofstraße 1, für die Genuss-Radler gibt es die „Kult-Frikadelle“ frisch aus der Pfanne im Brötchen Ludwiggalerie Schloss Oberhausen: Konrad-Adenauer-Allee 46, hier gibt es einen Appetitanreger der ganz besonderen Art: In einer 30 Minuten-Führung können die Radler verschnaufen und sich die schönsten Stücke der Porzellane aus der Sammlung Ludwig ansehen. Besonderheit: Hier sind die Teilnehmer gebunden, die Führung beginnt um 16 Uhr, Anmeldung erforderlich: heinz-wagner2@web.de oder 0171 7474683

