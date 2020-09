Coronakrise Ausbildung in Corona-Zeiten: Start bis Januar 2021 möglich

Oberhausen. Wer im Corona-Jahr noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, soll nicht verzweifeln, sagen Experten. Übliche Fristen gelten 2020 nicht.

Jugendliche, die im Corona-Jahr 2020 noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sollen nicht aufgeben. Die Oberhausener Arbeitsagentur weist die Betroffenen, aber auch Unternehmen darauf hin, dass ein Ausbildungsbeginn noch bis Ende Januar 2021 möglich ist.

Auch in Zeiten von Corona suchen Unternehmen nach Auszubildenden. Und Jugendliche suchen nach einem Ausbildungsplatz. Die Initiative „Ausbildung Jetzt!“ will Betriebe und Bewerber in der anhaltenden Krisen-Situation besser zueinander bringen.

Agentur will „alles dafür tun, um Unternehmen und Azubis zusammen zu bringen“

Unterstützt wird die Kampagne vom Arbeitsministerium NRW. Laut dem Handlungskonzept sollen Azubis noch weit über den sonst üblichen September hinaus mit der Ausbildung beginnen können.

„Der Zug ist also noch nicht abgefahren“, sagt Christiane Arzt, Geschäftsführerin der Oberhausener Arbeitsagentur. Die Agentur werde „alles dafür tun, um nun noch möglichst viele Unternehmen und die passenden Azubis zusammen zu bringen“. Junge Menschen bittet sie, die Angebote der Berufsberatung wahrzunehmen. Nähere Infos: mags.nrw/ausbildungjetzt