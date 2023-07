Ausbildung: Das verdient man als Azubi beim Finanzamt

Oberhausen. Die Oberhausener Behörden werben um Nachwuchs – mit Tablets, familienfreundlichen Arbeitszeiten und einem ansprechenden Lohn.

Das Online-Portal für Bewerbungen zur dualen Ausbildung und zum dualen Studium bei den Finanzämtern Oberhausen-Nord und -Süd ist geöffnet. Bewerbungen für 2024 sind ab sofort möglich. Die Behörden werben nicht nur mit einem attraktiven Einstiegsgehalt um interessierte Schulabgänger.

„Wir bieten eine spannende Ausbildung und ein abwechslungsreiches, praxisorientiertes Studium mit attraktiver Vergütung an“, schreiben die Finanzämter in einer gemeinsamen Erklärung. Von Anfang an gebe es mindestens 1.350 Euro monatlich. Zusätzlich erhielten die neuen Kolleginnen und Kollegen ein Tablet.

Neben diesen Annehmlichkeiten wird auch mit handfesten Zukunftsperspektiven geworben: Ein sicherer Arbeitsplatz in der Finanzverwaltung im Anschluss an Ausbildung und Studium sei garantiert. Dieser sei nicht nur modern, vielfältig und individuell, sondern auch familienfreundlich gestaltet. Die Steuerexpertinnen und -experten könnten nach ihrem Abschluss im Finanzamt arbeiten, in der Betriebsprüfung, bei der Oberfinanzdirektion, im Ministerium der Finanzen, bei der Steuerfahndung oder sich zum IT-Spezialisten im Rechenzentrum weiterbilden.

Ausbildung im Finanzamt Oberhausen: Hier kann man sich bewerben

„Während des Studiums und der Ausbildung sind alle von Beginn an fest in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert“, wird versprochen. Die Studierenden wechseln zwischen Praxisblöcken und den Theorieteilen an der Hochschule für Finanzen im Wasserschloss Nordkirchen sowie den Außenstellen in Hamminkeln und Herford. Die Auszubildenden lernen die Theorie an Standorten in Wuppertal, Bonn, Bad Godesberg und Rhede.

Wer sich für den Start im Ausbildungs- oder Studienjahr 2024 bewerben möchte, kann dies auf www.ausbildung-im-finanzamt.de tun. Für das dreijährige Studium müssen Bewerberinnen und Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen, für die zweijährige Ausbildung die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss. Weitere Informationen gibt es online auf der Karriereseite der Finanzverwaltung www.die-zukunftsteuern.nrw und telefonisch beim Bewerbungsteam der Finanzämter unter 0251-93 41 720.

