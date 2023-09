Aus für „Lumina“: Bezirksbürgermeister attackiert Verwaltung

Oberhausen. Das Aus für das Waldspektakel „Lumina“ schlägt in der Politik hohe Wellen. Jetzt meldet sich der Osterfelder Bezirksbürgermeister zu Wort.

Der Umweltausschuss hat zur Wochenmitte mit großer Mehrheit die für den Winter geplante Licht- und Klang-Show „Lumina“ im Revierpark Vonderort abgelehnt. Darüber zeigt sich der Osterfelder Bezirksbürgermeister Thomas Krey (SPD) in einer aktuellen Pressemitteilung der Partei enttäuscht.

„Wenn ,Lumina‘ aus naturschutzrechtlichen Gründen im Revierpark nicht durchführbar ist, müssen wir das akzeptieren“, wird Thomas Krey in der Mitteilung zitiert. Doch der Widerspruch des Naturschutzbeirates datiere vom 20. Juli. Thomas Krey stellt dazu folgende Frage: „Und dann schafft es die Verwaltung nicht, bis zum 6. September eine Vorlage zu erstellen, die klar formuliert, ob man eine Durchführung empfiehlt oder nicht?“ Dies sei für eine Stadt wie Oberhausen, in der Tourismus und Freizeit eine immer wichtigere Rolle spielten, nicht akzeptabel, sagt der Osterfelder Bezirksbürgermeister.

Nur eine knappe halbe Seite und zwei Ankreuz-Kästchen von der Verwaltung

In der Tat zeichnet sich die entsprechende Verwaltungsvorlage zum Thema „Lumina“ vor allem durch eine auffällige Kürze aus – ohne die auf digitalem Weg abrufbaren Anhänge nur eine knappe halbe Seite. Auffällig ist auch die Gestaltung der Vorlage, die zwei Ankreuz-Kästchen beinhaltet: „unberechtigt“ oder „berechtigt“, womit der Widerspruch des Naturschutzbeirats gegen die „Lumina“-Veranstaltung im Landschaftsschutzgebiet gemeint ist.

Die große Mehrheit der Umweltausschuss-Mitglieder hat sich in der Sitzung am Mittwoch, 6. September, nach ausführlicher Debatte dazu entschlossen, „berechtigt“ anzukreuzen und dem Naturschutzbeirat Recht zu geben. „Lumina“ ist damit aus artenschutzrechtlichen Gründen abgelehnt. Auf einem 1,8 Kilometer langen Rundweg durch den südlichen Teil des Revierparks Vonderort sollten größere Besucherströme ab Oktober den magisch illuminierten Wald bestaunen können. Die namhafte Event- und Entertainment-Agentur FKP Scorpio Show Creations (Hamburg) hatte den Antrag gestellt. Offenbar sollten Motive aus den Harry-Potter-Filmen nächtlich beleuchtet und akustisch in Szene gesetzt zu sehen sein, was Norbert Axt (Grüne) als Chance für eine griffige Formulierung nutzte: „Harry Potter und Hagrid haben nichts im Osterfelder Stadtwald zu suchen.“

