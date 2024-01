Aus EVO-Heizkraftwerk in Oberhausen strömt oranger Dampf

Was ist da los? Aus dem Schornstein des Heizkraftwerkes der EVO in der Oberhausener Innenstadt entweicht am Dienstag, 9. Januar 2024, unentwegt Rauch, erst orange, dann eher weiß-grau. Foto: Brigitte Celentano.

Oberhausen Anwohner sind alarmiert. Aus dem Schornstein des Heizkraftwerkes in Alt-Oberhausen entweicht über Stunden eine auffällige Wolke.

Da wäre ihr fast das Brötchen aus der Hand gefallen: Brigitte Celentano blickt aus ihrem Fenster direkt auf das Heizkraftwerk der EVO in Alt-Oberhausen. Normalerweise gibt es dort nichts Besonderes zu sehen. Doch am Morgen des 9. Januar 2024 entdeckte die Anwohnerin plötzlich orange-roten Rauch, der meterhoch aus dem Schornstein in den strahlend blauen Himmel strömte. Alarmiert wandte sie sich an diese Redaktion: Was ist da passiert?

Das Heizkraftwerk liegt mitten in Alt-Oberhausen, direkt auf dem Werksgelände der Energieversorgung Oberhausen AG (EVO) und unmittelbar an einer der Hauptkreuzungen der Stadt (Mülheimer Straße/Danziger Straße). Betrieben wird es hauptsächlich mit Erdgas. Das Kraftwerk sichert die Wärmeversorgung des gesamten Fernwärmenetzes im Stadtteil. Um diese stets aufrechtzuerhalten, kann auch Heizöl eingesetzt werden. Orangefarbenen Rauch aber hatte die Anwohnerin dort bislang noch nie gesehen.

Unternehmen versichert: Emissionswerte werden eingehalten

Wir fragen bei der EVO nach. Unternehmenssprecherin Sina Sitzmann klärt auf: „Das, was man optisch sehen kann, ist kein Rauch, sondern Wasserdampf.“ Gerade bei den aktuell tiefen Temperaturen kondensiere der Wasserdampf direkt beim Austritt aus dem Kamin. „Besonders in den seit langem mal wieder schönen sonnigen Morgenstunden führt die Sonne durch Reflexion und Lichtbrechung an den Wassertropfen zu dem optischen Eindruck, dass der Wasserdampf orange ist.“ Entwarnung also?

„Bei der Erzeugung unserer Energie setzen wir auf hocheffiziente Anlagen, die besonders jetzt in der kalten Jahreszeit einen wichtigen Beitrag zur sicheren Strom- und Wärmeversorgung unserer Kundinnen und Kunden liefern“, führt Sitzmann aus. Die EVO-Sprecherin betont: „Alle geltenden Emissionswerte werden selbstverständlich eingehalten.“

