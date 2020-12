Augenblicksversagen mit tödlichen Folgen für Biker in Hünxe

Wegen fahrlässiger Tötung musste sich am Dienstag ein heute 20-Jähriger vor dem Schöffengericht in Wesel verantworten, weil er Ostermontag diesen Jahres in Hünxe einen Unfall verursacht hatte, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen ums Leben kam. Der zum Tatzeitpunkt erst 19-jährige junge Mann aus Hünxe wurde verwarnt, muss 2000 Euro zahlen und zudem seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

Ruhig und sachlich schilderte der Angeklagte, was sich in den Stunden vor dem Unfall ereignet hatte: Der Auszubildende zum Altenpfleger hatte Spätdienst und wollte tagsüber lange ausschlafen, als er gegen 12 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurde: Ein Melder signalisierte dem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, dass es einen Einsatz gab. Sofort sprang der damals 19-Jährige aus seinem Bett und fuhr zur Brandbekämpfung mit seinen Kameraden zum Einsatzort.

Nach dem Löschen saßen die Feuerwehrleute noch in der Wache gemütlich zusammen, doch da er mit dem Auto gekommen war, lehne es der Angeklagte ab Bier zu trinken, was auch ein späterer Alkoholtest bestätigte.

Verursacher leistete sofort Erste Hilfe

Gegen 14.30 Uhr machte er sich dann auf den Heimweg. Eine Viertelstunde später befuhr er die Gahlener Straße in Richtung Schermbeck und wollte in den Aapweg abbiegen. „Ich habe geschaut, ob irgendwelche Radfahrer oder Fußgänger auf dem Gehweg unterwegs waren und wunderte mich dann über ein Auto, das aus dem Aapweg rauskam, wo sonst fast nie jemand langfährt. Dadurch war das Abbiegen schwieriger als sonst“, schilderte der Angeklagte.

„Als ich dann im Schritttempo abbiegen wollte, knallte es plötzlich. Ich wusste erst gar nicht was los ist“, so der 20-Jährige. Als er Sekunden später sah, dass ein Motorradfahrer schwer verletzt auf der Straße lag, leistete der zum Rettungsassistenten ausgebildete Feuerwehrmann sofort Erste Hilfe, wurde aber kurz später von einer zufällig anwesenden Krankenschwester abgelöst.

Der schwerst verletzte Biker kam zwar noch ins Krankenhaus, verstarb dort jedoch um 16.27 Uhr. „Es tut mir furchtbar leid, ich habe ihn einfach nicht gesehen“, sagte der Hünxer immer wieder.

Die Sicht war nicht beeinträchtigt

Ein Sachverständiger erklärte, der Motorradfahrer habe sich mindestens sechs Sekunden im Blickfeld des Autofahrers befunden, die Sicht sei für den Autofahrer auch nicht durch die Sonne beeinträchtigt gewesen. „Er hätte das Krad eigentlich gut erkennen können“, bilanzierte der Experte, der ansonsten die Angaben des Beschuldigten voll und ganz bestätigte, wonach dieser mit etwa 8 km/h abgebogen sei – die Aufprallgeschwindigkeit des Bikers, der aus Richtung Schermbeck kam, schätzte er auf 60 bis 70 km/h.

Übereinstimmend sahen Staatsanwaltschaft, Nebenkläger, die Verteidigerin und auch die Richterin als Ursache des schrecklichen Unfalls ein „Augenblicksversagen“ der jungen Mannes – mit allerdings den schlimmsten vorstellbaren Folgen.

Richterin erwartet noch eine Entschuldigung

„In Bruchteilen einer Sekunde haben Sie das Leben zweier Familien verändert. Hätten Sie aufgepasst, wäre der Unfall vermeidbar gewesen. Deshalb haben Sie sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht“, sagte die Richterin: „Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich bei der Familie entschuldigen.“

Fast alles sprach für den Angeklagten: Er war voll geständig und zeigte sich selber erschüttert, außerdem leidet er selber stark unter dem Unfall und ist noch heute in ärztlicher Behandlung. Er hatte weder verbotene Substanzen konsumiert noch waren irgendwelche Mängel an seinem Auto erkennbar. Der 20-Jährige hatte außerdem keine Vorstrafen und auch noch keinen Verkehrsverstoß begangen.