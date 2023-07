Aufregung im Oberhausener Altenheim: Zimmer brennt ganz aus

Das große ASB-Seniorenzentrum in Oberhausen-Holten hat am Sonntagnachmittag (9. Juli 2023) schlimme Momente erlebt.

Oberhausen. Schreck in einem bekannten Oberhausener Altenheim im Norden an der Duisburger Stadtgrenze: In einem Zimmer brannte es plötzlich lichterloh.

Das möchte niemand erleben: Feueralarm im Altenpflegeheim mit vielen betagten und dementen Bewohnern am Sonntagnachmittag. Zur Zeit der größten Hitze am Wochenende musste das ASB-Seniorenzentrum in Oberhausen-Holten, gelegen in der Nähe des Duisburger Revierparks Mattlerbusch, den Notruf auslösen – im Zimmer einer Bewohnerin brannte es.

Die Oberhausener Feuerwehr rückte nach Angaben der Stadt Oberhausen gleich mit 41 Kräften und mehreren Löschfahrzeugen zum Holtener Mühlenweg aus, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Sterkrade. Das Zimmer stand zwar in hellen Flammen, doch konnten die Brandschützer das Feuer zu Glück schnell löschen.

Kein einziger Bewohner, keine einzige Bewohnerin wurden verletzt, sie wurden rechtzeitig in die brand- und rauchfreie Cafeteria des Altenheims gebracht. Allerdings hatte sich durch das Feuer der Rauch bis in den zweiten Stock ausgebreitet, ein Teil des Altenpflegeheimes kann deshalb vorübergehend nicht mehr bewohnt werden. Die betroffenen Pflegebedürftigen kann die Heimleitung aber vorerst in andere Räume unterbringen, bis die Brandexperten komplette Entwarnung geben.

Die Ursache des Feuers ist nach Angaben von Stadtsprecher Ralf Terlau noch völlig unklar: „Die Kriminalpolizei hat nun wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen.“

Nach eigenen Angaben finden 64 Pflegebedürftige Platz im Holtener Seniorenzentrum des ASB. Zusätzlich stehen 30 Wohnplätze für demenziell veränderte Bewohner und zwölf Tagespflegeplätze zur Verfügung.

