Thrombosen und Embolien bedeuten auch bei der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung Covid-19 ein tödliches Risiko. Darauf weisen die beiden Oberhausener Gefäßspezialisten Siamak Pourhassan und Klaus Heim anlässlich des Welt-Thrombose-Tages (13. Oktober) hin.

Bei vielen verstorbenen Covid-19-Patienten seien Thrombosen und Embolien festgestellt worden. Dies belegt unter anderem eine Studie am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Stefan Kluge, Direktor der UKE-Intensivmedizin, hatte bereits bei der Vorstellung im Mai 2020 darauf hingewiesen, dass bei Obduktionen von zwölf Covid-19-Patienten in sieben Fällen verstärkt Thrombosen (Gerinnsel) in den Gefäßen der unteren Extremitäten festgestellt worden sind. Vier Patienten waren völlig unvermittelt an einer Lungenembolie gestorben. Diese auffällige Häufung hat sich dann in der Folge auch bei weiteren Obduktionen und Studien bestätigt, unter anderem in den Niederlanden.

Ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung

Die Hamburger Studie war die weltweit erste dieser Art und führte rasch zu einer Umstellung in der Behandlung von Covid-19-Risikopatienten. Blutverdünnende Mittel werden seitdem früher eingesetzt, die Wachsamkeit im Hinblick auf Gerinnungsstörungen bei allen Covid-19-Patienten sofort erhöht.

Die Oberhausener Gefäßspezialisten weisen darauf hin, dass eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung insbesondere jetzt für alle Risikopatienten wichtiger als je zuvor seien, um die Gefahr für einen schweren Verlauf von Covid-19 zu verringern. Langes Sitzen oder Stehen mit fehlender Bewegung der Beine und Füße erhöhe das Thrombose-Risiko. Zur Vorbeugung eignen sich zum Beispiel Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Gymnastik.

