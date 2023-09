Auf Flohmarkt Messer gezückt: Oberhausener unter Verdacht

Oberhausen. Mutmaßliche Bedrohung mitten auf einem Flohmarkt: Die Polizei Gelsenkirchen hat Strafanzeige gestellt. Unter Verdacht: ein Oberhausener.

Die Polizei Gelsenkirchen hat gegen einen Mann aus Oberhausen (47) Strafanzeige gestellt.

Ein 69-jähriger Gelsenkirchener ist am Samstag, 9. September, auf einer Gelsenkirchener Polizeiwache erschienen: Der Mann schilderte den Beamten, dass er von dem Oberhausener bedroht worden sei.

Er habe sich am gleichen Tag gegen 7.30 Uhr auf dem Flohmarkt an der Trabrennbahn in der Feldmark in Gelsenkirchen befunden und sei dort auf einen Verkaufsstand des ihm bekannten Oberhauseners aufmerksam geworden. Dann sei er mit dem 47-jährigen Standbetreiber in einen verbalen Streit über die angebotenen Waren geraten. Im Laufe dieses Streits habe der 47-Jährige ein Messer gezogen und ihn bedroht.

Waren sichergestellt, Anzeigen erstellt

Streifenbeamte fuhren zu dem Flohmarkt und stellten die Personalien des tatverdächtigen Oberhauseners fest. Dabei sind nicht zertifizierte Tabakwaren und Arzneimittel an dem Stand gefunden worden. Die Beamten stellten die Waren sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen