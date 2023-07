Auf der A 3 bei Oberhausen: Mehrere Autos krachen ineinander

Oberhausen. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zum Samstag (22.07.) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim. Dies teilte die Feuerwehr in Oberhausen nun mit.

Zunächst habe die Leitstelle der Feuerwehr die Einheiten der Feuer- und Rettungswache 2 in Sterkrade alarmiert. Diese rückten mit dem Rettungszug, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die beteiligten Fahrzeuginsassen bereits alle eigenständig die Fahrzeuge verlassen. Zwei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während der Rettungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte auch den Brandschutz sicher und sicherten die Einsatzstelle vor weiteren Gefahren. Die Polizei sperrte den Unfallort weiträumig ab und nahm die Ermittlung der Ursache auf.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

