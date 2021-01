Auf dem Schulhof der Stötznerschule wird eine Kita gebaut

Oberhausen. Früher lernten hier Volks-, Haupt- und Förderschüler, dann kamen Flüchtlinge unter. Nun gibt es neue Pläne für die Stötznerschule in Oberhausen.

Der ehemalige Schulhof ist mit Moos überwachsen, hinter dem Zaun der Stötznerschule im Oberhausener Schladviertel tut sich nichts, das Gebäude steht leer. Seit auch die Kleiderkammer der Kinderhilfsorganisation Terres des Hommes vor einigen Wochen ausziehen musste, fragen sich Nachbarn: Wie geht es auf dem Grundstück und mit der Immobilie weiter?

Das Gebäude an der Schladstraße 26 in Oberhausen hat schon einige Nutzungen erfahren: Hier lernten bis 1968 Volksschüler, dann wurde die damalige Schladschule zur Hauptschule, später zu einer Förderschule mit dem Namen Stötznerschule. Diese wurde im Sommer 2015 geschlossen, nachdem der Rat im Dezember 2014 die Schließung bzw. Zusammenlegung mehrerer Förderschulen beschlossen hatte. Grund waren die sinkenden Schülerzahlen an dieser Schulform: Immer mehr Eltern von Kindern mit einem besonderen Förderbedarf meldeten diese an einer Regelschule und damit für gemeinsamen Unterricht an. Was dazu führte, dass einige Förderschulen mit ihren Schülerzahlen unter die damals erforderliche Mindestgröße sanken. Verstärkt wurde der Trend noch durch den Rechtsanspruch für Förderschüler auf einen Platz an einer Regelschule, der ab dem Schuljahr 2014/15 galt.

Gebäude diente dem Land als Notunterkunft für Flüchtlinge

Vom Sommer 2015 bis Ende 2016 diente die Stötznerschule dann dem Land NRW als Notunterkunft für Flüchtlinge. Bis zu 251 Menschen konnten hier zeitweise unterkommen. Auch deshalb hatte Terres des Hommes hier eine Sammel- und Ausgabestelle für Second-Hand-Kleidung eingerichtet, die auch noch Bestand hatte, als längst keine Geflüchteten mehr hier wohnten.

Wie geht es nun weiter? Nach Auskunft der Stadt hat der Oberhausener Rat im September dieses Jahres den Teilverkauf der ehemaligen Stötznerschule beschlossen, aktuell gebe es Verhandlungen um den Kaufvertrag. Käufer ist nach Angaben eines Stadtsprechers die GKI – Gesellschaft für kommunale Investitionen GmbH aus dem bayrischen Füssen. Das Unternehmen ist in Oberhausen bereits als Investor einer neuen Kindertagesstätte im Knappenviertel bekannt. Dort baut die GKI für rund drei Millionen Euro an der Straße Drei Knappen eine Einrichtung, die rund 150 Kindern in acht Gruppen Platz bieten soll.

Kindergarten auf der ehemaligen Schulhoffläche

Auch an der Schladstraße will der süddeutsche Investor – der seine Einrichtungen an Träger wie die Stepke-Kitas gGmbH vermietet und so die Kosten refinanziert – einen Kindergarten im Bereich der ehemaligen Schulhoffläche bauen, an diesem Standort für sechs Gruppen. Eine Einrichtung, die angesichts von immer noch fehlenden Kita-Plätzen in der Stadt dringend gebraucht wird. Zu Details, zum Beispiel welcher Träger hier Mieter sein wird und wann Baustart ist, wollte sich die Firma zum jetzigen Zeitpunkt auf Nachfrage der Redaktion nicht äußern.

Auf dem ehemaligen Schulhof der Stötznerschule soll eine sechsgruppige Kindertagesstätte gebaut werden. Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude soll umgebaut werden und Büros, Schulungsräumen und einer Demenz-WG Platz bieten. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Die Stadt gibt an, dass im Bestandsgebäude Schulungs- und Ausbildungsräume für die Kindertagesstätte, Verwaltungsräume und auch eine Demenz-Wohngruppe entstehen sollen, ein Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes ist demnach nicht geplant, wie einige Anwohner befürchtet hatten. „Nach Maßgabe der noch einzuholenden Baugenehmigung und in Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde erfolgt ein Umbau im Bestand. Lediglich einige Gebäudeteile werden zurückgebaut“, heißt es aus dem Rathaus.

Wann die Bauarbeiten starten, ist derzeit noch nicht klar. Auch zum Verkaufspreis äußerte sich die Stadt nicht. Rund 4800 Quadratmeter ist die zum Verkauf stehende Teilfläche groß. Die Turnhalle und die Stellplatzanlage verbleibe im städtischen Eigentum. Die Wohn- und Nutzfläche beträgt nach Angaben der Stadt rund 3100 Quadratmeter.

