Verkehrsunfall Auf A42 in Oberhausen: Duisburger (55) stirbt bei Unfall

Oberhausen. Am Montagmorgen fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Lkw auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Bei einem Unfall auf der A42 in Oberhausen ist am Montagmorgen ein 55-jähriger Duisburger gestorben. Der Mann war mit seinem Klein-Lkw in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs, als er auf einen Sattelzug auffuhr. Die Rettungskräfte konnten den eingeklemmten Fahrer nur noch tot bergen.

Der Unfall geschah um 7.44 Uhr zwischen Oberhausen-Buschhausen und dem Autobahnkreuz Oberhausen-West. Der 54-jährige Fahrer aus Barntrup, der den Sattelzug steuerte, musste nach Angaben der Autobahnpolizei Düsseldorf verkehrsbedingt abbremsen. Der 55-jährige Duisburger befand sich mit seinem Klein-Lkw direkt dahinter und bemerkte dies zu spät.

Der Fahrer der Sattelzugmaschine erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In Folge des Unfalls musste die Fahrbahn Richtung Kamp-Lintfort gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Weitere Nachrichten:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen