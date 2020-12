Auch ohne Präsenzgottesdienst sind Gläubige nicht unversorgt

Oberhausen. Keine Präsenzgottesdienste, dafür aber zahlreiche Ersatzangebote – die Emmausgemeinde bleibt zu Weihnachten für die Gläubigen präsent.

Auch die Emmaus-Kirchengemeinde in Oberhausen hat sich jetzt dazu entschlossen, zunächst bis einschließlich 10. Januar 2021 von ihren Präsenzgottesdiensten abzusehen.

Auch geöffnete Kirchen erschienen dem Presbyterium als mögliche Begegnungs- und Treffpunkte problematisch, an denen sich Viren sammeln könnten. Sie bleiben deshalb für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen.

Für Menschen, die nicht im Internet unterwegs sind, gibt es unter dem Motto „Weihnachten to go“ spätestens ab dem 23. Dezember etwas zum Mitnehmen: Am großen Portal der Ev. Kirche Alstaden, Bebelstraße 230, werden es Ausdrucke einer Predigt sein, am Haupteingang der Pauluskirche Lirich, Duisburger Straße 331, gibt es Tüten mit der Weihnachtsgeschichte, mit Teelicht und Tee. An der Lutherkirche Buschhausen, Thüringer Straße 21, liegt eine komplette Leseandacht mit Predigt bereit.

Mit Krippenspiel

Die gebotenen Texte gibt es aber auch per Video zu hören und zu sehen. Eingestellt werden diese gottesdienstlichen Angebote zum Fest zusammen mit denen anderer Gemeinden auf dem YouTube-Kanal „Evangelische Kirche in Oberhausen“. Abrufbar sind sie spätestens ab dem Heiligen Abend ab 14.30 Uhr. Es handelt sich dabei um je einen Familiengottesdienst mit Krippenspielen aus der Pauluskirche und aus der Ev. Kirche Alstaden, sowie um je einen Predigtgottesdienst aus der Lutherkirche Buschhausen und der Ev. Kirche Alstaden. Die Buschhausener Predigt kann auch ohne Liturgie für selbstgestaltete Hausandachten abgerufen werden.

Volles Feiertagsgeläut

Anstelle des sonst üblichen Läutens zu den Gottesdiensten gibt es am Heiligen Abend in allen drei Kirchen um 17 Uhr für eine Viertelstunde volles Feiertagsgeläut. Am ersten Weihnachtsfeiertag startet dann am gleichen Ort im Internet ab 10 Uhr eine weitere Gottesdienstaufzeichnung und für den zweiten Feiertag wird ab 6 Uhr eine Andacht mit Bildern aus der Gemeinde eingestellt. Verweise zu diesen und weiteren medialen Angeboten zum Fest sind auch auf der Gemeindewebseite zu finden: www.emmaus-ob.de.