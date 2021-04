Auch im Lockdown ist das „Place2be“ für Jugendliche präsent

Oberhausen. Das Jugendzentrum „Pkace2Be“ hält auch im Lockdown Kontakt zu den Jugendlichen in der Innenstadt. Am 8. April ist der fünfte Geburtstag angesagt.

Seit mehr als einem Jahr ist das kommunale Jugendzentrum „Place2Be“ auf der Lothringer Straße 20 im „Lockdown“. Das Team ist trotzdem für die Jugendlichen präsent.

Online bleibt die Jugendeinrichtung durch gezielte Angebote im digitalen Raum sowie über aufsuchende Arbeit mit den Jugendlichen in der Innenstadt in Kontakt. Wie schon im letzten Jahr wird der jetzige Geburtstag eher ruhig und digital gefeiert. Dennoch blicken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv in die Zukunft. Das Place2Be wird am 8. April fünf Jahre alt. Es ist geplant, das große Geburtstagsfest nachzuholen – wenn es dann wieder möglich ist.

Aktuelle Online-Angebote für Jugendliche

Das Place2Be-Team (v. li.) mit Mike Heuser, Merveille Makiobo und Meike Augustynak. Foto: Stadt OB / Pressemitteilung

Dann freuen sich alle Jugendlichen auf ein geselliges Beisammensein mit Freunden, Bekannten und Nachbarn. Bis dahin können sich alle Interessierten auf Facebook, Instagram und der Homepage der Stadt Oberhausen über die aktuellen Online-Angebote des Jugendzentrums informieren und bei Interesse melden.

Das Team ist erreichbar

Die meisten Angebote werden über Discord durchgeführt. Entsprechende Zugangslinks werden kurz vor dem Start in den sozialen Medien veröffentlicht oder direkt über die Kursleiterinnen und –leiter freigegeben.

Kontakt und weitere Infos: Meik Heuser, Meike Augustynak und Merveille Makiobo sind dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr unter 0208 9601044 sowie bei Facebook erreichbar.