Auch bei Elektroschrott-Service der WBO gilt: Abstand halten

Oberhausen. In der aktuellen Corona-Situation versuchen die WBO-Mitarbeiter, so wenig persönlichen Kontakt wie möglich zu den Bürgern zu haben.

Wer in Oberhausen alte Elektrogroßgeräte entsorgen und diese nicht persönlich zum Wertstoffhof bringen will, greift bequem auf den Abholservice der WBO zurück. Dabei sollten allerdings wichtige Corona-Schutzregeln beachtet werden.

Nach telefonischer Terminvereinbarung holen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens die alten Geräte zu Hause ab. Dieser Service ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen kostenfrei zu nutzen. Einzige Voraussetzung: Die Geräte müssen leer sein und im Flur in der Nähe der Eingangstür bereitstehen.

„Unsere Kollegen müssen die Möglichkeit haben, die Altware auf eine Sackkarre zu laden und abzutransportieren“, erklärt Arnd Mothes, Leiter der Entsorgung. Gerade in der aktuellen Situation versuchen die Mitarbeiter, so wenig persönlichen Kontakt wie möglich zu den Bürgern zu haben, entsprechenden Abstand zu halten und tragen eine Schutzmaske.

Appell an die Bürger

„Die gleichen Regeln, die bei uns auf dem Betriebs- und Wertstoffhof Vorgabe sind, gelten auch bei der Elektroschrottabholung. Wir möchten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger bitten, diese Regeln auch einzuhalten, Abstand zu halten und beim Kontakt mit den WBO-Mitarbeitern eine Maske zu tragen“, sagt Geschäftsführer Karsten Woidtke. Auf dem Schutz der Mitarbeiter und der Vermeidung einer Ansteckung liegt aktuell ein großer Fokus des Unternehmens. Bis jetzt hat die WBO die Pandemie als Unternehmen gut bewältigen können.

„Das muss auch weiterhin so bleiben, denn unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Abfallentsorgung, Kanalunterhaltung und Verkehrssicherung aufrecht zu erhalten. Und das geht nur mit gesunden Kolleginnen und Kollegen“, so Woidtke. Um den Abstand noch zu vergrößern gibt es von der WBO einen weiteren Tipp: Wer genug Platz im Treppenhaus hat, kann die Elektrogeräte auch kurz vor der Abholung dort bereitstellen, so dass die Mitarbeiter die Wohnung gar nicht betreten müssen. Dies sollte allerdings vorher mit dem Eigentümer oder der Hausverwaltung geklärt werden.

Was sind Elektrogroßgeräte?

• Fernseher

• Spül-/Waschmaschine

• Herd

• Kühlschrank, Gefriertruhe

• Monitor

• Computer

• Ölradiator

• Elektrorasenmäher