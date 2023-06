Atze Schröder: Comedian kommt als Erlöser nach Oberhausen

Oberhausen. Atze Schröder nimmt Kurs auf die Oberhausener Rudolf-Weber-Arena und mimt den Erlöser. Was das mit Drogen, Netflix und Bayern München zu tun hat.

Er ist die so ziemlich lustigste Perücke der Landes: Comedian Atze Schröder gönnt sich im kommenden Jahr wieder ein Gastspiel in einer großen Konzertstätte. Am Sonntag, 3. März 2024, spielt er in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen.

Fans müssen sich noch etwas gedulden, der reguläre Vorverkauf geht aber schon am Samstag, 3. Juni 2023, los. Das Programm widmet sich vielen befreienden Themen. Atze Schröder kommt schließlich als „Der Erlöser“ in die knapp 13.000 Fans fassende Multifunktionshalle.

Atze Schröder: Comedian startet Lach-Attacken gegen Gefühl der Ohnmacht

„Konsum, Urlaub, Party, Drogen, Netflix und Bayern München befreien uns nicht dauerhaft vom permanenten Gefühl der Ohnmacht“, deuten die Initiatoren eine geradezu philosophische Reise an. „Immer stehen wir auf der falschen Seite, obwohl wir doch alles richtig machen wollen.“

In den zwei Stunden dürfte es darum überwiegend um gewohnt grobe Lach-Attacken gehen, durch die der Pointen-Jäger bekannt geworden ist. Zwischen 2000 und 2007 spielte sich Atze Schröder mit Minipli-Frisur und dicker Fliegerbrille durch die RTL-Serie „Alles Atze“.

Die extrovertierte Kunstfigur stammt aus Essen-Kray, seine tatsächliche Herkunft und den bürgerlichen Namen schirmt der Comedian von der Öffentlichkeit ab und tritt nicht ohne seine markante Perücke auf. Für Atze Schröder gab es fünf Mal den Deutschen Comedypreis.

Atze Schröder: In der Arena scherzten schon Mario Barth und Helge Schneider

Seit Jahren buchen nicht nur große Musik-Stars wie Helene Fischer und Arctic Monkeys die Arena Oberhausen, sondern auch zahlreiche Comedian und Spaßmacher. Neben Mario Barth und Luke Mockridge scherzte hier sogar schon Helge Schneider, der sonst kleinere Säle bevorzugt.

Die Ticketpreise für den Showabend „Der Erlöser“ von Atze Schröder in der Rudolf-Weber-Arena beginnen bei rund 52 Euro. Das heitere Gastspiel startet am Sonntag, 3. März 2024, an der Arenastraße 1 um 20 Uhr.

