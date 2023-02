Am Rande eines Konzerts in der Turbinenhalle ist ein 28-jähriger Bochumer schwer verletzt worden.

Fahndung Attacke in Turbinenhalle Oberhausen: Festnahme in Dortmund

Oberhausen/Bochum/Dortmund. Die Polizei nimmt einen 29-jährigen Dortmunder fest. Der Mann soll einen Bochumer in der Turbinenhalle in Oberhausen schwer verletzt haben.

Nach der Attacke am Rande eines Musikfestivals mit türkischen Sängern und DJs in der Turbinenhalle ist das Opfer auf dem Weg der Besserung. Der 28-jährige Bochumer war am Samstagabend gegen 23.30 Uhr schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 29-jähriger türkischer Staatsbürger, der aus Dortmund stammt. Am Donnerstag hat die Polizei den Mann in der Westfalenmetropole festnehmen können. Freiwillig gestellt hatte er sich nicht.

Die Ermittlungsbehörden wussten bereits im Zuge der laufenden Ermittlungen, um wen es sich handelt. Der Mann war namentlich bekannt, war von der Polizei aber bislang an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen worden. Gegen den 29-Jährigen liegt ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes vor. Er soll am Freitag am Amtsgericht Oberhausen einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ihm war auch mit verdeckten Maßnahmen gesucht worden, so ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg. Weitere Details zu seiner Festnahme wurden zunächst nicht bekannt.

Angreifer war nach der Tat geflüchtet

Das Opfer hatte Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen erlitten. Am Samstagabend war von einer Messerstecherei die Rede. Die Behörden bestätigten das bislang nicht. Der 28-Jährige kam nach der Attacke in ein Krankenhaus. Der Angreifer war nach der Tat geflüchtet.

Die Hintergründe der Attacke sind bislang noch völlig unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Angaben zu einer möglichen Tatwaffe. Auch zur Frage nach möglichen Vorstrafen des Tatverdächtigen schweigt sie. Nur so viel wurde bislang bekannt: Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich offenbar schon vor der Attacke.

Essener Polizei hat Mordkommission eingerichtet

Die Essener Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen