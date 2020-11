Attacke auf einen Linienbus der Stoag: Polizei sucht Zeugen

Oberhausen. Ein Stein traf auf der Concordiastraße einen Bus der Stoag. Zum Glück wurde niemand verletzt. Jetzt fahndet die Polizei nach den jungen Tätern.

Attacke auf einen Linienbus der Stoag in Oberhausen – die Polizei sucht jetzt Zeugen , die Hinweise auf die jungen Täter geben können.

Aus der vermeintlichen Anonymität einer Gruppe heraus flogen Samstagnacht, 21. November, Steine auf einen vorbeifahrenden Linienbus, der auf der Concordiastraße unterwegs war. Der Bus der Stoag fuhr gegen 23 Uhr auf der Concordiastraße, als Jugendliche ihn in Höhe des Bero-Zentrums (an der Zufahrt zur Kfz-Zulassungsstelle) attackierten. Eine Scheibe sei dabei getroffen und stark beschädigt worden, so die Polizei. Nur eine aufgebrachte Sicherheitsfolie habe den Stein davon abgehalten, durch das Loch in den Fahrgastraum zu fliegen und die Fahrgäste zu treffen.

Auffällige Winterjacke

Einer der etwa 10- bis 13-jährigen Täter trug eine rote Winterjacke der Marke Wellensteyn. Die Polizei fragt: „Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Hinweise auf Identität oder Aufenthaltsort der Jugendlichen bzw. Kinder geben?“

Zeugen werden gebeten, sich unter 0208 8260 zu melden oder per E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat schnellstmöglich Verbindung aufzunehmen.