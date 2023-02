Assistenzhund: Oberhausen sammelt Spenden für Hannah (23)

Oberhausen. Damit die Oberhausenerin Hannah ein normales Leben führen kann, benötigt sie einen Assistenzhund. Doch die Kosten dafür kann sie nicht stemmen.

Als die Mitglieder des Vereins „Oberhausen hilft“ von diesem Schicksal hörten, starteten sie sofort einen Spendenaufruf. Denn hier geht es um jemanden, den viele Oberhausener seit Jahren selbst kennen: Die 23-jährige Oberhausenerin Hannah ist an einer schweren Depression und einer Angststörung mit dissoziativen Symptomen erkrankt. Das bedeutet: Sie wirkt manchmal auf andere, als wäre sie „wie weggetreten“.

„Hannah gehört zur Leitung der Internationalen Jugendbegegnung Multi in Oberhausen“, erzählt Wolfgang Heitzer von „Oberhausen hilft“. Die junge Frau sei immer sehr engagiert gewesen, etwa auch als Mitglied der Theater-Gruppe der Oberhausener Jugendkirche Tabgha. Doch zurzeit hindere sie ihre schwere Erkrankung, die als Schwerbehinderung anerkannt ist, an einem normalen Leben und damit auch an der Fortsetzung ihres Studiums.

Seit Mai 2022 ist nun aber Assistenzhund Linus an ihrer Seite. „Er wird an der Assistenzhundeschule Humani in Glandorf ausgebildet“, erzählt Heitzer. „Dort lernt er, sie aus ihren Dissoziationen herauszuholen, bei der sie jegliches Gefühl für Raum und Zeit verliert.“ Bei Panikattacken beruhigt Linus die junge Frau schnell wieder durch Körperkontakt. „Und in Notsituationen kann er ihr auch eine Notfalltasche bringen, in der sich Medikamente und Hilfsmittel befinden.“

Die Ausbildung des Hundes dauert rund zweieinhalb Jahre

Diese Ausbildung dauert rund zweieinhalb Jahre, erläutert Heitzer. Als ausgebildeter Assistenzhund darf Linus Hannah dann überallhin begleiten. „Nur so wird ihr künftig ein eigenständiges Leben möglich sein.“ Doch die Ausbildungskosten für die Assistenzhundeschule und die Grundausbildung in der Hundeschule DOGS Mülheim/Oberhausen betragen ungefähr 15.000 Euro. Geld, das die Oberhausenerin komplett alleine aufbringen muss. Die Krankenkasse hatte die Kostenübernahme abgelehnt, da bislang nur die Ausbildung von Blindenhunden als „anerkanntes Hilfsmittel“ gilt.

Die Mitglieder von „Oberhausen hilft“ reagierten sofort – und starteten auf der Internetseite ihres Vereins einen Spendenaufruf für Hannah. (Oberhausen hilft e.V., IBAN DE06 3655 0000 0053 2241 43, Verwendungszweck: Hannah). Auf Wunsch stellt der Verein auch Spendenbescheinigungen aus.

