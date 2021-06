ASB bietet Ferienprogramm für Grundschulkinder im August

Der ASB in Oberhausen bietet Grundschulkindern die Möglichkeit, in den Ferien Corona-bedingte Lerndefizite aufzuholen. Das Angebot ist kostenlos.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Oberhausen bietet Grundschulkindern die Möglichkeit, in den Ferien Corona-bedingte Lerndefizite aufzuholen. In der fünften Woche der Sommerferien, vom 2. bis zum 6. August, können alle Grundschulkinder täglich zwischen 9 und 15 Uhr an dem kostenlosen Bildungs- und Betreuungsangebot teilnehmen. Gefördert wird das Programm vom Schulministerium NRW.

Das Angebot wird durch die ASB-Jugendkoordinierungskraft Karina Nguyen geleitet: „Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, ihre individuellen Basiskompetenzen zu festigen. Hierfür können die Übungsaufgaben aus der Schule oder auch von uns gestellte Arbeitsblätter genutzt werden. Außerdem werden Gruppenangebote für die individuelle und fachliche Förderung geschaffen“, erklärt sie. Das Lernprogramm wird im Mittagsbereich mit Freizeitangeboten ergänzt. „Spiel und Spaß sollen auch nicht zu kurz kommen.“

Kinder erhalten Getränke und Essen

Jedes Kind erhält zudem freie Getränke und für die Mittagspause ein Lunchpaket. Durchführungsort ist die ASB-Geschäftsstelle in Oberhausen (Im Lipperfeld 6). Das Anmeldeformular kann auf der ASB-Homepage www.asb-oberhausen.de heruntergeladen und ausgefüllt an jugend@asb-oberhausen.de, per Telefax an 0208-41248770 oder direkt an die ASB-Geschäftsstelle geschickt werden. Ansprechpartner bei Fragen: Karina Nguyen, erreichbar unter 0208-41248716.

