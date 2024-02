Oberhausen. Entspanntes Gassi-Gehen endete mit einem Notfall. Die Polizei warnt vor möglichen Giftködern an einem speziellen Punkt in Oberhausen.

Die Polizei Oberhausen appelliert an alle Frauchen und Herrchen, auf dem Geh- und Radweg zwischen dem Annemarie-Renger-Weg (in der Nähe der Mellinghofer Straße) und dem Brammenring derzeit besonders auf ihre Tiere zu achten. Anlass ist ein aktueller mutmaßlicher Giftköder-Vorfall in diesem Bereich.

Alle Hunde sollten dort vorsorglich angeleint bleiben. Frauchen und Herrchen sollten zugleich ein besonderes Augenmerk auf die Tiere haben. Zudem sollten verdächtige Funde sofort der Polizei gemeldet werden.

Bei dem jüngsten Vorfall hat ein Hund am Freitag, 23. Februar, eine bislang unbekannte Substanz, es handelt sich um einen hellgrauen Brocken in der Größe einer Murmel, unter einer Sitzbank zwischen dem Annemarie-Renger-Weg (Seniorenwohnheim) und dem Brammenring aufgepürt und gefressen. Kurz darauf sei das Tier regungslos zusammengebrochen, berichtet die Polizei Oberhausen. Die etwa 40-jährige Hundehalterin (dunkelblond, schwarze, runde Brille) habe ihren Hund (mittelgroß, helles Fell) zum Tierarzt bringen wollen, so die Aussage eines Zeugen, der das Geschehen beobachtete und der daraufhin die Leitstelle der Polizei Oberhausen alarmiert hat. Die Hundehalterin selbst hat sich bislang nicht bei den Ordnungshütern gemeldet.

Polizisten haben den Bereich um die Fundstelle in Oberhausen abgesucht

Polizisten stellten später vor Ort die wahrscheinlich giftige Substanz sicher und suchten den Bereich außerhalb der Fundstelle nach weiteren Brocken ab, mit negativem Ergebnis. Eine Meldung ist an das Veterinäramt übermittelt worden.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Oberhausen bittet mögliche betroffene weitere Tierhalterinnen und Tierhalter, sich schnellstmöglich zu melden. Möglicherweise können auch eine Tierärztin oder ein Tierarzt oder ein entsprechender Notdienst wichtige Angaben machen. Die Polizei bittet solche Zeugen und Informanten, sich unter 0208 - 8260 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.