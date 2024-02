Oberhausen. Laut Stadtkämmerer Tsalastras könnten 80 Prozent der Förderungen gekappt werden. Theater Oberhausen muss Eintrittspreise erhöhen.

Wann ist die Schmerzgrenze für die freien Kulturträger erreicht? Im Kulturausschuss machten sich jetzt Politikerinnen und Politiker ihre Gedanken um die Zumutbarkeit von Förder-Kürzungen. Erst im Oktober hatte das Ratsgremium über neue „Förderrichtlinien für die freie Kulturarbeit“ beraten – und mit den auf zehn Seiten detailliert aufgelisteten Vorgaben den Ehrenamtlichen so Einiges an zusätzlichem Papierkram zugemutet. Das schafft einerseits geregelte Maßstäbe – wenn man nicht annehmen muss, dass so allein die Routiniers gepflegter Antragsprosa bevorzugt würden. Wer andererseits die heimliche Hoffnung hegte, die formalen Hürden könnten auch eine abschreckende Wirkung zeigen, sieht sich nun getäuscht.