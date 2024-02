Oberhausen. Sich einmal wie ein Star fühlen. Das geht im April mit einer Führung durch den Backstagebereich der Rudolf-Weber-Arena. Eine Anmeldung ist nötig.

Die Rudolf-Weber-Arena ist genau wie das gegenüberliegende Westfield Centro aus dem Oberhausener Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die ganz Großen waren schon hier: von AC/DC, zu Depeche Mode, Lionel Richie, Bob Dylan bis Whitney Houston. Fast 30 Jahre später nach der Eröffnung der Arena im Jahr 1996 erinnern sich die Konzertbesucher bis heute an diese und noch viele weitere Musiklegenden.

Wer einmal fast ganz unter sich, in kleinen Gruppen, die Arena auf sich wirken lassen will, kann das in zwei Führungen machen: Am Donnerstag, 11. April 2024, und eine Woche später, am 18. April, bietet die Arena einen kostenlosen Blick hinter die Kulissen.

Kostenlose Führungen durch die Arena Oberhausen – Anmeldung nötig

Von dem Backstagebereich geht die einstündige Führung zu der Großküche, zu den Technikräumen bis zu den VIP-Suiten. Besucherinnen und Besucher können am Ende der Führung Fragen rund um die Arena und deren Gäste stellen.

Beide Führungen beginnen jeweils um 17 Uhr (Treffen um 16.45 Uhr am Haupteingang). Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen pro Führung begrenzt ist, wird um Anmeldung unter www.rudolfweber-events.de/fuehrung gebeten.