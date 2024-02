Oberhausen. Auch an diesem Freitag werden in Oberhausen Sturmböen bis zu 65 km/h erwartet. Fünf Tipps, was getan werden muss, damit die Versicherung Sturmschäden zahlt.

Donnerstagnacht ist dasSturmtief „Wencke“ über Oberhausen gefegt. Während in Schleswig-Holstein hunderte Einsatzkräfte Sturmschäden beseitigen mussten, blieb es in Oberhausen relativ ruhig. Manche Oberhausenerinnen und Oberhausener hielt der laute Wind von einem erholsamen Schlaf ab. Am Freitagmorgen, 23. Februar 2024, zierten größere Äste Oberhausener Gärten, Gehwege und Straßen. Zu größeren Schäden kam es in Oberhausen zum Glück nicht. Im Tagesverlauf kann es am Freitag aber noch einmal zu Windböen bis zu 65 Kilometer pro Stunde kommen.

Aber was ist zu tun, wenn durch Windböen etwas kaputtgeht? Angelika Wösthoff von der Verbraucherzentrale Oberhausen gibt Tipps.

1. Sturmschäden selbst vorbeugen

Damit es erst gar nicht zu Schäden kommt, sollten Versicherte vor einem Sturm alles sichern, was sich draußen im Wind bewegt, aber auch alles, was sich Zuhause durch kräftigen Wind durch einen Sturm bewegen könnte. Wie zum Beispiel fragile Möbelstücke oder Deko-Artikel. Denn oft zahlt die Versicherung bei selbstverschuldeten Sachschäden nicht. Auch sollte man sich bei einem Sturm nicht draußen aufhalten, um nicht selbst durch fallende Äste oder Dachziegel verletzt zu werden.

2. Schäden dokumentieren

Kommt es dann doch mal zu einem Sachschaden durch ein Unwetter, rät Angelika Wösthoff Versicherten, den Schaden zu fotografieren. Sollte kein Smartphone oder Kamera zur Verfügung stehen, sollten Nachbarn oder andere Augenzeugen ein Bild vom Schaden machen. Wichtig ist hierbei, im Detail zu fotografieren, damit die Versicherung den Schaden bestmöglich prüfen kann.

3. Nach Möglichkeit den Schaden mindern

Versicherte sind zur Schadensminderung verpflichtet. Angelika Wösthoff von der Verbraucherzentrale Oberhausen rät Betroffene „Schäden so klein wie möglich halten und Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Schäden zu ergreifen – wenn es gefahrlos möglich ist. Also etwa Wasser im Keller abpumpen, defekte Scheiben abdecken oder ein beschädigtes Dach mit einer Plane schützen“.

4. Welche Versicherung informiert werden muss

Um Sturmschäden ersetzt zu bekommen, müssen Versicherte ganz genau schauen, was sie versichern. Wenn ein Baum auf ein Haus gefallen ist oder Hagel, aber auch Feuer durch Blitze ein Haus beschädigen, muss eine Gebäudeversicherung vorhanden sein, um für die Schäden zu haften. Doch aufgepasst! Bei Schäden, die durch Regen verursacht worden sind, haftet nicht automatisch die Wohngebäudeversicherung.

Schäden durch Regenwasser sind nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen versichert. Als grobe Faustregel gilt: Kommt das Regenwasser von oben und dringt als Folge eines Sturmschadens ins Haus ein, haften die Gebäudeversicherung und die Hausratversicherung. Die Hausratversicherung ersetzt beschädigte Möbel, Elektrogeräte oder Wertsachen und die Gebäudeversicherung Schäden am Haus. Ist Wasser durch Starkregen oder Rückstau von außen ins Haus eingedrungen, ist das nur mit der Erweiterung der Elementarschadenversicherung versichert.

Um Schäden am Auto ersetzt zu bekommen, muss mindestens eine Teilkaskoversicherung im Vorfeld abgeschlossen werden.

5. An die Zukunft denken

Durch den Klimawandel werden Stürme auch in Oberhausen zunehmen. Um dann auch für mögliche Sturmschäden gewappnet zu sein, rät die Verbraucherzentrale Oberhausen dazu, genau zu überlegen, welche Versicherungen auch in Zukunft für Sturmschäden haften. Wer sich unsicher ist, welche Versicherung im Einzelfall sinnvoll ist, kann sich an die Beratungsstelle in Oberhausen der Verbraucherzentrale NRW wenden. Dort gibt es auch Hilfe bei rechtlichen Streitigkeiten mit der Versicherung.