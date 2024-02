Oberhausen. Marga und Reinhard Lerch lieben sich auch nach 70 Jahren noch wie am Anfang. Die Oberhausener verraten die Geheimnisse ihrer langen Ehe.

Samstag, 17. Februar 2024: Marga und Reinhard Lerch feiern mit 50 Gästen ihre Liebe im Café Mary und Joes an der Centro-Promenade. Eine Großcousine hält eine Andacht für die Eheleute. Marga und Reinhard Lerch haben drei Kinder, drei Enkelkinder und vier Urenkel; der lebende Beweis ihrer bis heute andauernden Liebe. Von der Hochzeitsfeier am Samstag weht heute noch ein Luftballon in Herzform am Balkon des Oberhausener Ehepaares, der schon von weiten zu rufen scheint: Achtung! Hier lebt eine ganz besondere Liebe.