Oberhausen. Klaudia Böer hat unzählige Eltern und Kinder kennengelernt. Mehr als zwanzig Jahre leitete sie eine Großtagespflege. Was heute anders ist.

Als Klaudia Böer das Pflegenest Sterntaler gründete, steckte die Kindertagespflege noch in den Anfängen. Kindergärten waren die Regel, kleine Kinder unter drei Jahren blieben meist bei ihren Müttern, während die Väter arbeiteten. Das ist nicht hundert Jahre her, sondern zwanzig. Sie sei damals eine Pionierin gewesen, weil sie eine Betreuung außer Haus anbot, erinnert sich die Oberhausenerin. Ende Februar geht Klaudia Böer mit 65 Jahren in Rente und blickt auf eine Zeit großer Veränderung zurück.