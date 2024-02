Oberhausen. Vorerst findet in Oberhausen die letzte Mahnwache für den Erhalt des Sterkrader Waldes statt. Ein prominenter Gast kommt auch.

Das Bündnis zum Erhalt des Sterkrader Waldes ruft ein letztes Mal in der aktuellen Rodungssaison zur Mahnwache auf. Am Sonntag, 25. Februar 2024, wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von 11 bis 13 Uhr zusammenkommen. Auch Interessierte sind willkommen. Grund für die anhaltenden Proteste ist der geplante Ausbau des Autobahnkreuzes A2, A3 und A512.

Treffpunkt ist der Waldeingangsbereich auf dem Parkplatz an der Hiesfelder Straße (neben Hausnummer 101), informiert das Bündnis. Auch Ex-Umweltminiserin Bärbel Höhn wird vor Ort sein und aus ihrem Buch „Lasst uns was bewegen!“ vorlesen. Musik gibt es ebenfalls: von Alexx Marrone, außerdem Kaffee, Tee und Kuchen. Wer mit seinem Hund vorbeikommen möchte, kann den Vierbeiner für das zweite große Hundeposter ablichten lassen. Die Bilder der fotografierten Hunde sind regelmäßig bei Instagram (sterkraderwaldbleibt) und bei facebook (Rettet den Sterkrader Wald) zu finden.

Da vom 1. März bis zum 30. September wegen der Schonzeit für Wildtiere in der Regel keine Rodungen stattfinden dürfen, ist das vorerst die letzte Mahnwache. „Wir freuen wir uns darüber, dass unser Wald noch steht und auch in den nächsten Monaten keine Rodungen zu erwarten sind“, schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten. Auch während der Schonzeit soll es aber weitere Aktionen geben. Das Bündnis kündigt Infostände und Veranstaltungen in Sterkrade und Schmachtendorf an sowie themenspezifische Exkursionen und Waldtage mit künstlerischen Darbietungen.