Oberhausen. Fernseher und Beamer im privaten Wohnzimmer werden immer besser, immer größer, da müssen Kinos handeln. Die Lichtburg Oberhausen investiert.

Der fast 95 Jahre alte Lichtburg-Filmpalast, das letzte Innenstadtkino in Oberhausen, beginnt am nächsten Montag, 26. Februar, damit, alle fünf Säle auf modernste Laserprojektion umzurüsten. So sollen neue Kinozuschauerinnen und -zuschauer angelockt - und frühere Kinofans zurückgewonnen werden. Die hohe Investition wäre für die Lichtburg alleine nicht zu schultern: Die neuen Beamer und Leinwände werden von der Bundesregierung, von der Filmförderungsanstalt Berlin und der Filmstiftung aus Düsseldorf gefördert.

Lichtburg Oberhausen zeigt die Vorpremiere von „Dune - Part 2“

Der größte Lichtburg-Saal wird als erster modernisiert und eröffnet bereits am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr mit der Vorpremiere des bildgewaltigen Science-Fiction-Hits „Dune – Part 2” („Wüstenplanet“) die neue Laserprojektion. Der Blockbuster-Film wird in bisher noch nie in der Lichtburg gesehenen Detailfülle und Schärfe ausgestrahlt - in 4K. Das ist mindestens viermal schärfer und kontrastreicher als die bisherige Technik. Die anderen, kleineren Lichtburg-Säle werden bis Mitte März 2024 auf die neue 4K-Lasertechnik umgerüstet - und mit neuen Leinwänden versehen.

Die Kinobetreiber können sich nach eigenen Angaben keinen besseren Film zum Start in eine neue Qualitätsstufe der Projektion wünschen als die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils des Wüstenplaneten. Neben einem gestochen scharfen Bild, kräftigerem Kontrast und lebendigeren Farben sind es auch die Langlebigkeit und der geringere Stromverbrauch der modernen Lasertechnik, die die Investition aus Sicht der Kinobetreiber sinnvoll macht.

Petra Rockenfeller vom Lichtburg Filmpalast in Oberhausen in einem ihrer kleineren Kinosäle. © FUNKE Foto Services | Lars Heidrich

In diesen schwierigen Wirtschaftszeiten in Deutschland setzt die Lichtburg nach eigener Auffassung mit der Investition ein starkes Zeichen, dass die Betreiberfamilie Pesch und das Team an die Zukunft des Kinos glauben. Sie sind überzeugt, dass die Oberhausener Innenstadt ohne ihr Traditionskino sehr viel ärmer wäre. Theaterleiterin Petra Rockenfeller peilt so mehr Zuschauer an: „Die aktuelle Modernisierung der Projektion ist ein wichtiger Baustein, um das Kino als Anziehungspunkt für Kinofans zu erhalten und das Umfeld attraktiver zu gestalten.”