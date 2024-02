Der Oberhausener Kriminalpolizei gelang nach monatelanger Vorarbeit am Donnerstag ein Schlag gegen eine Bande von Autoknackern. Sie sollen mindestens 50 Taten im ganzen Ruhrgebiet begangen haben. Das Foto entstand bei der Razzia in Gelsenkirchen am Donnerstagmorgen, 22. Februar. © Polizei Oberhausen | Rene Anhuth