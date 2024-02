Oberhausen. Lego-Fans füllen an zwei Wochenenden das Herrenhaus-Parterre der Burg Vondern. Mit der Ausstellung wird Geld für einen guten Zweck gesammelt.

Sage niemand Lego wäre reif für die Rente, nur weil die bunten Steine aus dem dänischen Billund nun seit über 66 Jahren schon vergnüglichen Klötzchenstapeln verführen. Den immerjungen Plastik-Steinen für Bauherren und -herrinnen fast jeden Alters widmet nun die Burg Vondern, im Verbund mit den Modellbaufans Rheinland eine besondere Ausstellung. Jeweils samstags und sonntags öffnet sie an den beiden Wochenenden 24./25. Februar und 2./3. März - nicht zufällig zeitgleich zur „Oberhausener Sozialwoche“, denn ihr kommen die Spenden – statt Eintritt – zugute.

Der Oberhausener Ludger Willeke begeisterte seine Freunde in den Reihen der Modellbaufans Rheinland, die sich mit besonderer Hingabe den Lego-Modellen widmen – und natürlich aus den patentierten Billunder Steinchen eigene Kreationen gestalten. Im Mittelpunkt der Schau steht ein Modell der Burg Vondern selbst, gebaut aus grauen Lego-Steinen mit schwarzen Dächern.

Legu-Ausstellung sammelt Spenden zugunsten der Aktion „Energiegutscheine“

Die Ausstellung befindet sich im Erdgeschoss des Herrenhauses der Burg Vondern an der Arminstraße 65, zu erreichen mit der Stoag-Linie 957. Sie eröffnet am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr, und ist an den weiteren Tagen der beiden Wochenenden von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Der Eintritt ist frei – die Veranstalter freuen sich über eine Spende zugunsten der Aktion „Energiegutscheine“ in Verbindung mit der EVO und vielen weiteren Kaufleuten, Händlern und Organisationen. Wöchentliche Besuche unter der Woche nur nach Absprache, online via burg-vondern.de.