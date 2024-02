Oberhausen. Bei einem Feuerwehr-Einsatz kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren Verpuffungen. Die Feuerwehr rückte mit Löschzügen von zwei Wachen an.

Ein Wohnhaus ist bei einem Garagenbrand in Oberhausen in der Nacht zu Donnerstag verraucht worden. Bewohner brachten sich in Sicherheit. Währenddessen gab es bei dem Brand auch kleinere Explosionen.

Um 23.19 Uhr war die Feuerwehr zur Andreas-Hofer-Straße im Stadtteil Rothebusch gerufen worden. Aus einer Garage an einem Mehrfamilienhaus drang dichter Rauch. Zudem kam es zu mehreren Verpuffungen, berichtete die Feuerwehr. Zur Ursache gab es in der Nacht zu Donnerstag keine Einschätzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch interessant: Die Feuerwehr in Oberhausen sucht Nachwuchskräfte

Mit Löschzügen aus zwei Wachen und insgesamt 29 Einsatzkräften war die Feuerwehr im Einsatz. Nach etwa einer Stunde waren die Flammen gelöscht und das Haus vom giftigen Brandrauch befreit, berichtete die Feuerwehr. Lesen Sie auch:Oberhausen-Alstadten: 86-Jähriger stirbt bei Feuer in Küche

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

(dae)