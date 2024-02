Oberhausen. Baustelle in der Oberhausener Innenstadt bringt Einschränkungen für Autofahrer und Passanten. Warum die einen fluchen – und die anderen nicht.

Eine Baustelle an der Goebenstraße macht Autofahrern und Passanten seit Oktober vergangenen Jahres schon das Leben schwer. Die Oberhausener Netz GmbH repariert nach einem Rohrbruch aufwendig die Fernwärmeleitungen. Seitdem sind viele Parkplätze gesperrt, an der Goebenstraße herrschen immer wieder chaotische Zustände, wie unsere Redaktion zuletzt im Januar dieses Jahres berichtete. Während sich Autofahrer über die mangelnden Parkplätze ärgern, haben Passanten ganz andere Sorgen.

Denn der Gehweg ist durch die Baustelle deutlich enger als vorher. Wollen Menschen nebeneinander laufen, etwa weil eine Person auf Hilfe angewiesen ist, geht das nur sehr gequetscht. Einkaufstüten haben da keinen Platz mehr. Sogar ein aufgespannter Regenschirm macht Probleme, wenn sich zwei Personen im Regen begegnen. Ein kurzer Arzt- oder Apothekenbesuch wird durch den verengten Fußweg gerade für Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Kinderwagen zur Herausforderung.

Baustelle an der Goebenstraße: Probleme mit Rollstuhl und Kinderwagen

Ute Kappenberg arbeitet beim Mieterschutzbund, der sein Beratungsbüro an der Goebenstraße unterhält. Auch sie hat beobachtet, wie umständlich es für manch Ratsuchenden ist, mit Kinderwagen oder Rollstuhl zu ihr zu gelangen. „Aber es ist nicht unmöglich“, zeigt sie auch Verständnis für die Bauarbeiten direkt vor der Tür. Glücklicherweise könne sie noch eine weitere Tür nach innen öffnen, das mache es für Betroffene etwas bequemer.

Direkt an der Baustelle treffen wir zwei ältere Damen mit Gehhilfe. Auch sie sind erstaunlich gelassen, obwohl sie nun nicht mehr nebeneinanderlaufen können. „Das ist vollkommen akzeptabel.“ Anders als die hupenden Autofahrer, die frustriert über die Straße fahren, hat auch eine befragte Anwohnerin keinen Grund zu besonderer Klage. Sie sieht, dass es zügig vorangeht. Wenn etwas kaputt ist, müsse man es halt reparieren.

Baustelle in Oberhausen: Autofahrer hupen, Passanten sind gelassen

Insgesamt reagieren die von uns befragten Passanten zu einem großen Teil sehr verständnisvoll und gelassen. Viele sehen die Baustelle und nehmen einfach ein paar Schritte Umweg in Kauf und wechseln über den Saporischschjaplatz die Straßenseite, um ans Ziel zu gelangen.

Die Baustelle wird noch mindestens fünf Wochen für Einschränkungen in der Innenstadt sorgen. So mancher Fluch wird dem ein oder anderen Autofahrer also wohl noch über die Lippen kommen. Vielleicht sollten sie den Wagen stehen lassen und zu Fuß gehen – Passanten gehen mit der Situation hier offenbar viel gelassener um.