Oberhausen. Kindergeburtstage ähneln heute richtigen Events. Wer noch Ideen für Oberhausen sucht, kann hier fündig werden: Wir geben einen Überblick.

Kindergeburtstage sind heutzutage schon richtige Events, die aufwendig durchgeplant werden müssen. Ein großer Druck für die Eltern, wenn die Ideen für den nächsten Kindergeburtstag ausgehen. Doch Oberhausen zeigt sich als wahres Kindergeburtstags-Paradies. Was alles in Oberhausen unternommen werden kann und was das Event „Kindergeburtstag“ kostet, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Ideen für Kindergeburtstage in Oberhausen: Besuch von Clowns

Zaubern lernen ist immer noch total angesagt. Die Clowns Oli und Felinchen oder auch Zauberina bringen die Zauberkasten-Magie auf ein neues Level. Oli und Felinchen zeigen Zaubertricks, singen mit den Kindern Lieder und kreieren aus Luftballons die Lieblingstiere der Kinder. Die Zaubershow der beiden dauert 90 Minuten, die Kosten müssen unter 0173/2146431 angefragt werden.

Clown Oli und Felinchen

Alter : nicht festgelegt

: nicht festgelegt Anmeldung : 0173 2146431, (Website)

: 0173 2146431, (Website) Ort : Steinbrinkstraße 341

: Steinbrinkstraße 341 Kosten : Preis auf Anfrage

: Preis auf Anfrage Dauer: 90 Minuten

Nicht nur bei Stadtfesten: Auch an Kindergeburtstagen basteln die Zauberclowns Oli und Felinchen Luftballonfiguren für die Kinder. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Thomas Gödde

Bei Zauberina lernen die Kinder eigenständig zu zaubern und können die Zauberutensilien sogar behalten. Zauberina kommt aus Marl.

Zauberina

Alter : ab 9 Jahren, bis zu 10 Kindern

: ab 9 Jahren, bis zu 10 Kindern Anmeldung : 02365/8566260, (Website)

: 02365/8566260, (Website) Ort : Zuhause

: Zuhause Kosten : auf Anfrage

: auf Anfrage Dauer: 90 Minuten (individuell anpassbar)

Kindergeburtstage in Oberhausen: Kinder-Spa und Cupcakes machen

Mit den Freundinnen und Freunden den besten Cupcake machen, in einem Tipi übernachten oder im Kinder-Spa entspannen. Das bietet Cool for Kids direkt vor Ort in der Rolandstraße oder als Eventbox, um auch im heimischen Wohnzimmer den Kindergeburtstag zu feiern.

Cool For Kids

Alter : 5-16 Jahre

: 5-16 Jahre Anmeldung : 01522/8055570, (Website)

: 01522/8055570, (Website) Ort : Rolandstraße 91 und Zuhause

: Rolandstraße 91 und Zuhause Kosten : je nach Paket ab 109 €

: je nach Paket ab 109 € Dauer: je nach Paket anders, durchschnittlich 2 Stunden

Eine andere Option sind spielerische Wettkämpfe. Anbieter wie 7th Space am Centro oder Adventure World und Battle Rooms im Lipperfeld sind auf Teamspiele spezialisiert. Neben Lasertag sind auch Spiele mit der Virtual Reality Brille sehr begehrt bei jungen Teenagern. Die Kosten variieren je nach Anbieter. Ab 24 Euro pro Kind können zwei Stunden lang viele Mehrspieler-Partien ausprobiert werden.

7th Space

Alter : ab 10 Jahren

: ab 10 Jahren Anmeldung : 0208/30995428, (Website)

: 0208/30995428, (Website) Ort : Zum Aquarium 2

: Zum Aquarium 2 Kosten : 35 € pro Kind, inkl. Pizza und Getränke

: 35 € pro Kind, inkl. Pizza und Getränke Dauer: 2.5 Stunden

Adventure World

Alter : keine Altersvorgabe, ab 1,20 Meter Körpergröße, ab 6 Gästen

: keine Altersvorgabe, ab 1,20 Meter Körpergröße, ab 6 Gästen Anmeldung : 0208/62036693, (Website)

: 0208/62036693, (Website) Ort : Im Lipperfeld 18

: Im Lipperfeld 18 Kosten : 19,90 € pro Person + 3 € pro Person für Prepaidkarte

: 19,90 € pro Person + 3 € pro Person für Prepaidkarte Dauer: 4 Stunden

Battle Rooms

Alter : ab 12 Jahren, 4-50 Gäste

: ab 12 Jahren, 4-50 Gäste Anmeldung : 01575/3424695, (Website)

: 01575/3424695, (Website) Ort : Im Lipperfeld 7b

: Im Lipperfeld 7b Kosten : 24 € pro Person

: 24 € pro Person Dauer: 2 Stunden

Kindergeburtstage: Klettergarten und Meereszoo

Immer noch beliebt sind Ausflüge in den Klettergarten, ins Sea Life oder in den Kaisergarten. Bei Tree2Tree, in unmittelbarer Nähe zum Gasometer, stärken die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten und den Teamgeist. Im Sea Life suchen sie einen Schatz und im Tierpark Kaisergarten können sie unter anderem hautnah mitbekommen, wie es ist, ein Tierpfleger zu sein.

Tree2Tree

Alter : ab 5 Jahren

: ab 5 Jahren Anmeldung : 0 1805 873328733, (Website)

: 0 1805 873328733, (Website) Ort : Arenastraße 13

: Arenastraße 13 Kosten : 22 € pro Kind, ab 7 Gästen, Geburtstagskind frei

: 22 € pro Kind, ab 7 Gästen, Geburtstagskind frei Dauer: 3-4 Stunden

Sea Life Oberhausen

Alter : 4-12 Jahren

: 4-12 Jahren Anmeldung : 0 73114611-5333, (Website)

: 0 73114611-5333, (Website) Ort : Zum Aquarium 1

: Zum Aquarium 1 Kosten : 20 € pro Kind(mindestens 6 Kinder und 1 Erwachsener)

: 20 € pro Kind(mindestens 6 Kinder und 1 Erwachsener) Dauer: 2,5-4 Stunden

Tiergehege Kaisergarten

Alter : abhängig vom Thema, ab 4 Jahren

: abhängig vom Thema, ab 4 Jahren Anmeldung : 0208/3770612, (Website)

: 0208/3770612, (Website) Ort : Konrad-Adenauer-Allee 46

: Konrad-Adenauer-Allee 46 Kosten : Beispiel Schatzsuche: ab 5 Jahren, 60 Min, 70 €, maximal 8 Kinder

: Beispiel Schatzsuche: ab 5 Jahren, 60 Min, 70 €, maximal 8 Kinder Dauer: abhängig vom Thema

Bei schlechtem Wetter können Eltern den Kindergeburtstag ganz frei vom virtuellen Bildschirm gestalten. Wie zum Beispiel beim Bouldern in der Erlenstraße oder bei Escape-Room-Anbietern wie Ruhr Escape im Lipperfeld, wo die Kinder in die Rollen von Sherlock Holmes und Dr. John Watson schlüpfen können.

Boulderbar Oberhausen

Alter : ab 6 Jahren

: ab 6 Jahren Anmeldung : 023452009843, (Website)

: 023452009843, (Website) Ort : Erlenstrasse 14

: Erlenstrasse 14 Kosten : 159 € Grundpreis (inklusive Trainer, Tischreservierung und Eintritt für 5 Kinder), weitere Kinder: 8,50 € pro Person

: 159 € Grundpreis (inklusive Trainer, Tischreservierung und Eintritt für 5 Kinder), weitere Kinder: 8,50 € pro Person Dauer: 2 Stunden

Ruhr Escape

Alter : ab 12 Jahren, bei jüngeren Kindern gemischte Teams mit Erwachsenen

: ab 12 Jahren, bei jüngeren Kindern gemischte Teams mit Erwachsenen Anmeldung : 01575 3424695, (Website)

: 01575 3424695, (Website) Ort : Im Lipperfeld 7B

: Im Lipperfeld 7B Kosten : auf Anfrage

: auf Anfrage Dauer: auf Anfrage

Kindergeburtstage: Ideen für besondere Events

Erste-Hilfe-Kurs erst in der Schule oder als Teil der Führerscheinprüfung? Das Deutsche Rote Kreuz bietet in Oberhausen auch Kindergeburtstage an. Je früher die Kinder geschult sind, desto mehr Menschen kann in der Not geholfen werden.

Erste-Hilfe-Kurs

Alter : ab 6 Jahren

: ab 6 Jahren Anmeldung : 0208/85900-37, (Website)

: 0208/85900-37, (Website) Ort : Zuhause

: Zuhause Kosten : ab 234€

: ab 234€ Dauer: 2 Stunden

Kindergeburtstag: Für die kleinen Tanzbegeisterten und Filmfans

Im Tanzhaus Valentino gibt es eine Kinderdisco zum Geburtstag. Hier werden Wunschtänze unterrichtet und es gibt eine Geburtstagstorte, Teilchen, Freigetränke für jedes Kind. Und, wenn die Kleinen doch eher von Bildschirmen begeistert sind, dann ist ein Kindergeburtstag im Kino immer noch gefragt.

Tanzhaus Valentino

Alter : ab 5 Jahren

: ab 5 Jahren Anmeldung : 0208/6350626, (Website)

: 0208/6350626, (Website) Ort : Düppelstraße 2

: Düppelstraße 2 Kosten : 200 € für 10 Personen,Abrechnung bei kleinerer Gruppe

: 200 € für 10 Personen,Abrechnung bei kleinerer Gruppe Dauer: 2 Stunden (nur sonntags 13-15 Uhr)

Cinestar Oberhausen

Alter : für Kinder unter 12 und ab 12 Jahren

: für Kinder unter 12 und ab 12 Jahren Anmeldung : 0208/8232080, (Website)

: 0208/8232080, (Website) Ort : Luise-Albertz-Platz 1

: Luise-Albertz-Platz 1 Kosten : ab 14,90 €

: ab 14,90 € Dauer: von Filmdauer abhängig

Unsere Tipps erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.