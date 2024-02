Oberhausen. In der Oberhausener Kfz-Zulassungsstelle sind Arbeiten am Bezahlsystem erforderlich. Dafür bleibt sie im März einen Tag geschlossen.

Die Oberhausener Führerschein- und Zulassungsstelle bleibt am Mittwoch, 13. März, für den Publikumsverkehr geschlossen. In der Servicestelle, Am Förderturm 28 beheimatet, sind dringende Arbeiten am Bezahlsystem erforderlich.

Eine Terminbuchung kann für diesen Tag daher nicht vorgenommen werden. Das Online-Angebot ist von den Arbeiten jedoch nicht betroffen und steht uneingeschränkt zur Verfügung. Das teilt die Stadt mit.

