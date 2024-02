Oberhausen. Diese Erfahrung machen städtische Teams im Rathaus selten: Sie werden nach der Bombenentschärfung mit überraschenden Kommentaren überschüttet.

Die wochenlangen Vorbereitungen der Stadt Oberhausen mit Feuerwehr, Sozialverbänden, Ameos-Krankenhaus St. Clemens, der Stoag, Polizei und den Kampfmittel-Experten der Bezirksregierung Düsseldorf waren am Dienstag erfolgreich: Um 18.09 Uhr schloss man die Evakuierung rund um die gefundene Weltkriegsbombe an den Bahngleisen in der Sterkrader Innenstadt ab, um 18.55 Uhr war der Blindgänger entschärft.

Schon im Laufe des Tages, aber erst recht nach der erfolgreichen Entschärfung wurden die Teams der Stadt Oberhausen und die Sprengstoffmeister der Bezirksregierung mit Lob in den sozialen Medien überschüttet. Shitstorms kennen die Stadtbediensteten zur Genüge, dass es auch Candystorms („Süßigkeiten-Sturm“) gibt, erleben sie jetzt. Vor allem die stetige, sehr transparente Informationspolitik der Stadt unter Einsatzleitung des Ordnungsdezernenten Michael Jehn wird besonders stark hervorgehoben.

Der Oberhausener Ordnungsdezernent Michael Jehn hatte die Leitung des Einsatzstabes, der für den Ablauf des Kampfmittel-Räumtages am Dienstag verantwortlich war. © Oberhausen | Gerd Wallhorn

„Ein dickes Dankeschön dem ganzen Team. Ich hab mich zu jeder Zeit gut informiert gefühlt“, schreibt Maria Cantara auf der Facebook-Seite der Stadt Oberhausen. „Oft gibt es wirklich Grund zu klagen in unserer Stadt, aber in Krisensituationen wie beispielsweise während der Corona-Pandemie und heute - da läuft es. Danke auch den Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes, die diesen riskanten Job für uns ausführen.“

Oder auch Bernd Michels: „DANKE für diese informative Zeit. Angefangen mit dem Informationsschreiben Ende letzter Woche bis heute zur finalen Meldung der erfolgreichen Entschärfung.“ Genauso wie Dominik Diebel: „Megaaaaa Leistung, danke an alle Beteiligten.“ Oder Azra MuratoOvic: „Alles sehr gut organisiert und toller Informationsfluss! Danke an alle Beteiligten!“

Ordnungsdezernent Michael Jehn lobt Bevölkerung

Und auch Jehn geizt nicht mit Lob: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des gestrigen Einsatzes. Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften für die zügige Umsetzung aller Maßnahmen bedanken. Das war eine tolle Teamleistung!“ Die Stadt hatte beim Start des Einsatzes mit 580 Einsatzkräften aus ganz NRW geplant. Als sich der Blindgänger als kleinere Fünf-Zentner-Bombe entpuppte, wurde die Personalstärke nach und nach reduziert.

Jehn kündigt an, den Ablauf des Tages im Nachhinein nochmals zu besprechen, um daraus für künftige Lagen zu lernen. „Stand heute gibt es aber keine speziellen Aspekte, die wir bei einer vergleichbaren Herausforderung anders machen würden.“

Der Ordnungsdezernent vergisst auch die Bevölkerung in seiner ersten Bilanz nicht: „Meinen besonderen Dank möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern in Sterkrade aussprechen. Durch ihr Verständnis, ihre Geduld und ihre Mitarbeit konnte die Entschärfung des Blindgängers pünktlich durchgeführt werden.“

